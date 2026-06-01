Neues Aussehen für Genesis GMR-001-Hypercars bei den 24 Hours of Le Mans

Die 2026er Ausgabe der 24 Hours of Le Mans wirft bereits ihren Schatten voraus. Am Wochenende des 13./14. Juni 2026 wird der Klassiker an der französischen Sarthe ausgetragen. Bereits am kommenden Sonntag (7. Juni 2026) findet der offizielle Vortest statt. Für das Großevent hat sich Genesis nun etwas ganz Besonderes ausgedacht. Die beiden GMR-001-Hypercars werden in einer markanten Folierung auftreten, die von tiefem Rot in ein Magma-Orange übergeht.

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Die Farben sind von der Lava inspiriert, die den Kern des Namens «Magma» bildet – eine Referenz an die vulkanischen Ursprünge der koreanischen Halbinsel. Die beiden Fahrzeuge werden sich durch zusätzliche Logos und Akzente unterscheiden. Auf der Startnummer #19 (wird gefahren von Paul-Loup Chatin, Mathieu Jaminet und Daniel Juncadella) sind diese in Weiß. Im Gegensatz dazu gibt es orangefarbene und schwarze Elemente auf dem Wagen mit der Startnummer #17 (Luis Felipe Derani, André Lotterer und Mathys Jaubert).

«Die 24 Hours of Le Mans sind das wichtigste Wochenende unseres Jahres», erklärt Cyril Abiteboul (Teamchef von Genesis Magma Racing). «Es ist die härteste Prüfung, der wir uns im Verlauf der FIA-WEC-Saison stellen müssen – insbesondere als Team in unserer ersten Saison. Aber es ist zugleich unsere größte Chance, der Welt durch den Rennsport die Identität von Genesis und Genesis Magma Racing zu präsentieren. Seit der Gründung unseres Teams im Dezember 2024 ist Magma ein zentraler Bestandteil unseres Namens und unserer Identität. Daher ist es von enormer Bedeutung, Genesis Magma nun auch auf der Rennstrecke vollends zum Leben erwecken zu können. Die Fahrzeuge sehen fantastisch aus - und wir als Team werden alles daran setzen, dass unsere Leistung dem hohen Anspruch und der Liebe zum Detail gerecht wird, die in die Gestaltung dieser Designs geflossen sind.»