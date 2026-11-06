Nick Cassidy: «Mit dem Evo-Paket soll es 2027 viel besser werden»

Nick Cassidy geht Sonntag fast als «Neuling» auf die Hochgeschwindigkeitsstrecke von Monza: «Ich fuhr hier nur einmal 2022 in einem GT im WEC», erzählt er. Nichtsdestotrotz hat er sich viel für einen versöhnlichen Saisonabschluss vorgenommen: Platz sieben im zweiten Rennen in Spa-Francorchamps brachte die einzigen Punkte bisher. In Monza sollte es endlich wieder besser werden für Peugeot.

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«Ja, das war kein leichtes Jahr», gibt der 32-Jährige zu, «wir machten Fehler, und da schließe ich mich selbst nicht aus. Jeder kleine Fehler wirkt sich sofort aus. Wir hatten einige Rennen, in denen wir plötzlich eine Runde zurücklagen. Und bei der aktuellen Ausgeglichenheit im WEC bedeutet das, dass dein Rennen mehr oder weniger vorbei ist. Wir hätten sicher einiges besser machen können. Aber ich bin überzeugt, dass wir stärker zurückkommen werden.»

Dass 2027 für die Franzosen besser laufen muss, ist allen klar. «Deshalb haben wir hart an Fortschritten gearbeitet, die 2027 mit dem Evo-Kit gelingen sollten. Damit sollten wir schneller sein. Aber wir wissen jetzt natürlich noch nicht, wie sehr sich das neue Paket auswirken wird.» Über den Winter wird viel getestet, auch noch vor Weihnachten einen Tag. Und mit seinem zweiten Engagement in der Formel-E-WM ist Nick Vollzeitbeschäftigter. Noch im November steht der allgemeine Vorsaisontest der FE in Jarama auf dem Programm, das Debüt der Gen4-Autos. Ob der Rennauftakt in Jeddah wie geplant am 18./19. Dezember stattfinden oder abgesagt wird, wisse er wie alle anderen Kollegen auch nicht: «Das liegt nicht in unseren Händen.»

Wo er Weihnachten verbringen wird, ist für Cassidy auch noch nicht fix, nur so viel weiß er: «Ein Heimaturlaub in Neuseeland wird sich nicht ausgehen. Ich werde wohl in Monaco bleiben.» Dass er in gewisser Weise in der neuen FE-Saison wieder «Teamkollege» seines früheren Jaguar-Partners Mitch Evans sein wird (Evans‘ Opel-Mannschaft und Cassidys Citroen-Team fahren beide mit Stellantis-Antrieb), macht ihm Freude: «Wir werden in der Entwicklung gut zusammenarbeiten. Mitch wird sich im neuen Umfeld schnell zurechtfinden. Ich kann ihn etwas unterstützen, da ich den Wechsel von Jaguar zu Stellantis schon ein Jahr früher machte.»

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