Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Le Mans

  4. /

  5. FIA WEC

  6. /

  7. News

Werbung

Nick Cassidy: «Zwei Weltmeisterschaften zu fahren, ist ein Traum»

In der Sportwagen-WM (FIA WEC) startet Nick Cassidy in einem Peugeot 9X8 zusammen mit Paul di Resta und Stoffel Vandoorne. Aber der Neuseeländer startet auch für Citroen in der Formel E.

Gerhard Kuntschik

Von

FIA WEC

Der Peugeot 9X8 von Nick Cassidy
Der Peugeot 9X8 von Nick Cassidy
Foto: Moy / XPB Images
Der Peugeot 9X8 von Nick Cassidy
© Moy / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Nick Cassidy ist einer von fünf WEC-Piloten, die auch ein Parallelprogramm in der Formel E bestreiten. In der Formel E ist der Citroen-Pilot nach einem Sieg und drei Podestplätzen derzeit Gesamtsechster und mit zwölf Siegen in 87 Rennen einer der erfolgreichsten Fahrer – Meriten, die ihm auf der Langstrecke (nun im ersten Jahr in als Werkfahrer in einem Hypercar) noch fehlen.

Werbung

Werbung

Doch er sieht seine Doppelrolle als Erfüllung: «Es ist schön, zwei Programme kombinieren zu können. Das ist etwas, von dem viele träumen. Im WEC erleben wir eine goldene Zeit mit so vielen Herstellern und exzellenten Fahrern. Daher ist das Niveau sehr hoch. Ich bin stolz, da jetzt ein Teil davon zu sein.»

Den Unterschied zwischen FE und WEC fast im Wochenrhythmus erklärt der 31-jährige Neuseeländer so: «Die Herausforderung ist, vom einen Ende der Startaufstellung zum anderen zu wechseln.» Und ernsthaft: «Es gibt doch einige wesentlich Unterschiede. Im WEC muss ich mich an die profillosen Reifen und die komplizierte Aerodynamik gewöhnen. Daher waren die ersten Runden zurück im Hypercar hier in Spa nach der Formel E in Berlin etwas gewöhnungsbedürftig. Ich denke aber, dass ich hier eine gute Gelegenheit habe, viel Erfahrung zu sammeln, was vor Le Mans sehr wichtig ist. Zum Testtag in Le Mans will ich schon mit Erfahrung und Form kommen.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Insgesamt habe er sich bei Peugeot gut eingelebt, komme mit allen sehr gut aus. «Ich hatte leider in Imola keinen guten Start aus meiner Sicht, deshalb freue ich mich umso mehr auf Spa. Leider passierte mir das Missgeschick auf der Outlap, aber, ja, so etwas kann vor kommen. Ich fühle mich dennoch im Cockpit wohl», erklärt Cassidy.

Werbung

Werbung

Seine ersten Runden im 9X8 drehte er in Austin beim Test letztes Jahr. «Wir fahren jetzt noch immer dasselbe Auto, es hat sich nicht viel geändert über den Winter. Ich hatte dann noch einige Runden im Rookie-Test in Bahrain. Dann gab es einen Testtag in Portimao, aber sieben Fahrer teilten sich das Auto... Eigentlich war der 9X8 noch immer ziemlich neu für mich, als ich nach Imola kam.»

Was Peugeot heuer erreichen kann, dazu will Nick keine Prognosen abgeben. Er fühlt sich aber nicht als Rookie, denn: «Langstrecke im Sportwagen ist nicht neu für mich, ich fuhr ja schon im WEC und in Japan. Allerdings das letzte Mal 2020. Ich mag es, mit den anderen zusammenzuarbeiten, wir sind alle ähnliche Charakter. Die Kollegen haben alle mehr Erfahrung im Team und im 9X8, das macht es für mich leichter.» Lernen muss er auch zwei neue Strecken: «Interlagos ist neu für mich, auch Katar, wenn es nachgeholt wird.»

Und welches Dienstauto fährt Cassidy als doppelter Stellantis-Angestellter, Peugeot oder Citroen? «Einen Citroen C5 Aircross. Der ist besser für die Effizienz.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 3. Freies Training

  2. 2. Freies Training

  3. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

01

Will Stevens

Will Stevens / Norman Nato / Louis Delétraz

Jota Sport

Will Stevens

Will Stevens

/

Norman Nato

/

Louis Delétraz

12

22

2:02,379

02

Placeholder - Racer

Yifei Ye / Robert Kubica / Philip Hanson

AF Corse

Placeholder - Racer

Yifei Ye

/

Robert Kubica

/

Philip Hanson

83

21

+0,023

03

Placeholder - Racer

Harry Tincknell / Tom Gamble

Aston Martin THOR Team

Placeholder - Racer

Harry Tincknell

/

Tom Gamble

007

22

+0,090

04

Earl Bamber

Earl Bamber / Sébastien Bourdais / Jack Aitken

Jota Sport

Earl Bamber

Earl Bamber

/

Sébastien Bourdais

/

Jack Aitken

38

22

+0,104

05

Alessandro Pier Guidi

Alessandro Pier Guidi / James Calado / Antonio Giovinazzi

Ferrari

Alessandro Pier Guidi

Alessandro Pier Guidi

/

James Calado

/

Antonio Giovinazzi

51

23

+0,252

06

Placeholder - Racer

Antonio Fuoco / Miguel Molina / Nicklas Nielsen

Ferrari

Placeholder - Racer

Antonio Fuoco

/

Miguel Molina

/

Nicklas Nielsen

50

24

+0,503

07

Paul Di Resta

Paul di Resta / Stoffel Vandoorne / Nick Cassidy

Peugeot Sport

Paul Di Resta

Paul di Resta

/

Stoffel Vandoorne

/

Nick Cassidy

93

21

+0,507

08

António Félix da Costa

António Félix da Costa / Charles Milesi / Ferdinand Habsburg

Alpine

António Félix da Costa

António Félix da Costa

/

Charles Milesi

/

Ferdinand Habsburg

35

19

+0,538

09

Loïc Duval

Loic Duval / Malthe Jakobsen / Théo Pourchaire

Peugeot Sport

Loïc Duval

Loic Duval

/

Malthe Jakobsen

/

Théo Pourchaire

94

20

+0,630

10

Frederic Makowiecki

Frédéric Makowiecki / Jules Gounon / Victor Martins

Alpine

Frederic Makowiecki

Frédéric Makowiecki

/

Jules Gounon

/

Victor Martins

36

21

+0,722

Events

Alle FIA WEC Events

  • Vergangen

    6 Hours of Imola

    Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Italien
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  • #5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Hypercar

    Live

    Total Energies 6 Hours of Spa-Francorchamps

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    07.–09.05.2026
    Zum Event

  • 24 Hours of Le Mans

    Le Mans, Frankreich
    10.–13.06.2026
    Zum Event

  • Rolex 6 Hours of Sao Paulo

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    6 Hours of Imola

    Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Italien
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  2. #5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Hypercar

    Live

    Total Energies 6 Hours of Spa-Francorchamps

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    07.–09.05.2026
    Zum Event

  3. 24 Hours of Le Mans

    Le Mans, Frankreich
    10.–13.06.2026
    Zum Event

  4. Rolex 6 Hours of Sao Paulo

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    10.–12.07.2026
    Zum Event

Le Mans News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien