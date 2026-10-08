Peugeot bestätigt Alex Quinn ab 2027 als WEC-Stammfahrer
Mit dem jungen Alex Quinn befördert Peugeot nun seinen Test- und Entwicklungsfahrer. Er wird ab der kommenden Saison im überarbeiteten Peugeot Hypercar in der Sportwagen-WM (FIA WEC) auflaufen.
In der FIA WEC stehen noch zwei Saisonrennen 2026 an. Doch die Blicke gehen natürlich auch schon auf 2027. Dann wird auch Peugeot wieder mit zwei Fahrzeugen in der Hypercar-Klasse mit dabei sein. Die Franzosen werden ihren Fahrerkader im Vergleich zu 2026 jedoch leicht verändern.
Quinn war/ist schon seit 2026 Test- und Entwicklungsfahrer von Peugeot. «Offizieller Fahrer des Teams Peugeot TotalEnergies in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft zu werden, ist für mich ein wahr gewordener Traum», freut sich Quinn. «Es war fantastisch, das ganze Jahr über mit dem Team zusammenzuarbeiten, sowohl im Werk als auch bei den Testprogrammen. Der Aufstieg zum Stammfahrer ist etwas, worauf ich mich unglaublich freue und wofür ich mich nach meinen jüngsten Erfolgen in anderen Meisterschaften bereit fühle.»
Seine Karriere begann Quinn im Kart und Formelsport. Er wurde sowohl in der britischen F4 als auch im der Formel Renault zum Rookie of the Year gekürt. Dann ging es in den Sportwagen, um sowohl in der IMSA als auch in der ELMS (European Le Mans Series) anzutreten. Ende 2025 bestritt Quinn den FIA-WEC-Rookie-Test in Bahrain. Dort saß er zum ersten Mal im Peugeot 9X8. 2026 sicherte er sich zudem den LMP2-Titel in der amerikanischen IMSA-Serie. Nun geht es dann also auf die ganz große Bühne.
«Wir freuen uns sehr, Alex 2027 vom Test- und Entwicklungsfahrer zum Stammfahrer zu befördern», so Teamchef Emmanuel Esnault. «Alex hat bei den Testfahrten mit uns großes Können am Steuer bewiesen und in dieser Saison erneut sportliche Erfolge in der LMP2 erzielt. Dies ist bereits das zweite Mal, dass wir bei Peugeot ein junges Talent aus dem LMP2-Umfeld in eine Rennfahrerrolle in der LMH befördern.»
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach