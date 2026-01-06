Peugeot stellt Fahrer-Trios in WEC für 2026 neu auf

Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig.
Weiterlesen
Werbung
Wenn am 28. März in Katar die Saison 2026 in der FIA WEC beginnt, werden auch wieder zwei Peugeot 9X8 am Start stehen. Nun ist klar, in welcher Kombination die beiden Hypercars pilotiert werden. Im 9X8 mit der Startnummer #93 teilen sich Nick Cassidy, Paul di Resta und Stoffel Vandoorne die Arbeit. Der Schotte di Resta und der Belgier Vandoorne sind bereits seit einigen Saisons für Peugeot aktiv. Der Neuseeländer Cassidy ist 2026 hingegen neu im WEC-Aufgebot von Peugeot.
Werbung
Werbung
Im Schwesterwagen mit der #94 wechseln sich Loïc Duval, Malthe Jakobsen und Théo Pourchaire ab. Duval wurde (mit Audi) bereits Sportwagen-Weltmeister und hat (genauso wie di Resta) schon 26 Rennen für Peugeot bestritten. Jakobsen wurde 2025 zum Stammfahrer befördert. Pourchaire geht 2026 in seine erste volle WEC-Saison. «Loïc und Paul sind tragende Säulen des Teams und werden eine Schlüsselrolle für den Erfolg beider Fahrerpaarungen spielen», erklärt Olivier Jansonnie (Technischer Direktor von Peugeot Sport). «Beide Fahrerpaarungen bieten eine hervorragende Balance und vereinen Fahrer, die besonders beim Rennstart stark sind, mit anderen, die im Qualifying glänzen. Diese Struktur wurde mit Blick auf die langfristige Entwicklung konzipiert und bietet gleichzeitig die nötige Wettbewerbsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit, um unter allen Rennbedingungen erfolgreich zu sein.»
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach