Peugeot stellt Fahrer-Trios in WEC für 2026 neu auf
Nick Cassidy, Paul di Resta, Loïc Duval, Malthe Jakobsen, Théo Pourchaire und Stoffel Vandoorne fahren 2026 für Peugeot in der WEC. So verteilen sie sich auf die beiden 9X8.
FIA WEC
Die beiden Peugeot 9X8 aus der WECDie beiden Peugeot 9X8 aus der WECFoto: Peugeot
Die beiden Peugeot 9X8 aus der WEC© Peugeot
Wenn am 28. März in Katar die Saison 2026 in der FIA WEC beginnt, werden auch wieder zwei Peugeot 9X8 am Start stehen. Nun ist klar, in welcher Kombination die beiden Hypercars pilotiert werden. Im 9X8 mit der Startnummer #93 teilen sich Nick Cassidy, Paul di Resta und Stoffel Vandoorne die Arbeit. Der Schotte di Resta und der Belgier Vandoorne sind bereits seit einigen Saisons für Peugeot aktiv. Der Neuseeländer Cassidy ist 2026 hingegen neu im WEC-Aufgebot von Peugeot.
Im Schwesterwagen mit der #94 wechseln sich Loïc Duval, Malthe Jakobsen und Théo Pourchaire ab. Duval wurde (mit Audi) bereits Sportwagen-Weltmeister und hat (genauso wie di Resta) schon 26 Rennen für Peugeot bestritten. Jakobsen wurde 2025 zum Stammfahrer befördert. Pourchaire geht 2026 in seine erste volle WEC-Saison. «Loïc und Paul sind tragende Säulen des Teams und werden eine Schlüsselrolle für den Erfolg beider Fahrerpaarungen spielen», erklärt Olivier Jansonnie (Technischer Direktor von Peugeot Sport). «Beide Fahrerpaarungen bieten eine hervorragende Balance und vereinen Fahrer, die besonders beim Rennstart stark sind, mit anderen, die im Qualifying glänzen. Diese Struktur wurde mit Blick auf die langfristige Entwicklung konzipiert und bietet gleichzeitig die nötige Wettbewerbsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit, um unter allen Rennbedingungen erfolgreich zu sein.»
Neben den sechs genannten Rennfahrern agieren Alex Quinn und Jean-Éric Vergne als Test- und Entwicklungsfahrer im WEC-Programm von Peugeot.
  • FIA WEC
