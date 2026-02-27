Peugeot zeigt Aussehen des Hypercars 9X8 für WEC 2026

Peugeot hat in der Saison 2026 der Sportwagen-WM (FIA WEC) einiges vor. Die französische Marke ist mit dem 9X8 genannten Hypercar (das über die Jahre aber schon mehrere signifikante Updates erhalten hat) seit 2022 unterwegs. Seit dieser Zeit ging es sportlich stets bergauf – 2025 schloss man in einigen Rennen sogar zur Spitzengruppe auf. Nun wurde in Paris die 2026er Optik des Fahrzeuges enthüllt, die extrem dynamisch daher kommt.

Weiß, Rot und Schwarz sind die dominierenden Farben. Das Ganze soll an ein Krallenmotiv erinnern. Denn Peugeot hat ja auch einen Löwen im Logo. Außerdem will Peugeot auf den GTi von 1984 anspielen. «Die Enthüllung einer neuen Lackierung ist immer ein wichtiger Moment für die Marke und für das Team Peugeot TotalEnergies», so Teamchef Emmanuel Esnault. «Sie ist auch eine wertvolle Gelegenheit, unsere Partner zusammenzubringen, um diesen wichtigen Moment zu teilen, der die Saison 2026 einläutet. Wir freuen uns darauf, die neue Lackierung beim Auftakt der Meisterschaft in Katar zum ersten Mal live auf der Rennstrecke zu erleben.»