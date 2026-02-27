Privater AF Corse-Ferrari 499P auch 2026 wieder in Gelb

Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
In der Saison 2026 fahren 17 Hypercars in der FIA WEC um die Gesamtsiege. Sieben Marken treten mit jeweils zwei Autos an. Dazu kommen noch drei Ferrari 499P. Die beiden Werkswagen gehen wie gewohnt in einer roten Folierung an den Start. Diese wurde für 2026 leicht angepasst und kommt zudem in Hochglanz daher. Nun wurde gezeigt, wie der dritte 499P aussieht, den AF Corse auf privater Basis einsetzen wird.
Das Fahrzeug ist in wie schon 2024 und 2025 in einem leuchtenden Gelb gehalten. Der genaue Farbton nennt sich «Giallo Modena». Das Aussehen hat zudem noch einige rote Elemente. Grob gesagt ist das Design des privaten 499P in Bezug auf die Farben genau anders herum, als die Werkswagen. Dazu kommt ein roter Balken auf der Fronthaube des privaten 499P. Der Privatwagen ist auf jeden Fall sehr gut von den Werksautos zu unterscheiden. Das Gelb ist außerdem ein willkommener Farbtupfer im WEC-Feld. Am Steuer des Autos werden Robert Kubica und die beiden Ferrari-Werksfahrer Phil Hanson und und Yifei Ye sitzen. Saisonauftakt 2026 ist dann am 28. März in Katar.
