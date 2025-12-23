Reifen für Hypercar-Klasse der WEC ab 2030 neu ausgeschrieben

Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich?
Die Hypercar-Klasse der Sportwagen-WM (FIA WEC) ist ein voller Erfolg. In der Saison 2026 werden 17 Fahrzeuge von acht Marken am Start stehen. Alle haben sie eines gemeinsam. Sie fahren mit Michelin-Reifen. Das soll auch bis 2029 so bleiben. Für die Zeit ab 2030 ist der Reifenpartner aber ungewiss. Denn die FIA und der Le Mans-Veranstalter ACO (Automobile Club de l’Ouest) haben nun eine Ausschreibung zur Lieferung der Reifen für die Hypercar-Klasse ausgerollt.
Die Ausschreibung bezieht sich auf die Jahre 2030, 2031 und 2032 – wobei auch eine Verlängerung um ein Jahr (bis 2033) oder sogar um zwei Jahre (also bis 2034) möglich ist. FIA/ACO kalkulieren für diese Zeit (unverbindlich) mit acht WEC-Rennen und 18 Hypercars. Zusammen mit diversen Tests würden somit rund 8300 Reifen pro Jahr zusammenkommen. Als potenzieller Preis für einen Reifen wurden 900 Euro (ohne Steuer) genannt. Die Ausschreibung soll bis zum 15. April 2026 laufen. Die Verkündung des Gewinners ist für den 12. Juni 2026 anvisiert. Das ist der Freitag vor den 24h Le Mans. An diesem Tag findet in Le Mans üblicherweise eine große Pressekonferenz statt. Gut möglich, dass während dieser dann auch der Reifenpartner präsentiert wird.
