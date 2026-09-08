Robert Shwartzman wird Peugeot-Pilot in FIA WEC 2027

Hochkarätiger Neuzugang für Peugeot in der WEC: In der Saison 2027 wird Robert Shwartzman Rennen im 9X8 in der Hypercar-Klasse für den französischen Hersteller bestreiten. Der aktuell 26-Jährige ist in der Sportwagen-WM kein Unbekannter. Im Jahre 2024 trat er im privaten von AF Corse eingesetzten (gelben) Ferrari 499P an und gewann in jenem Jahr auch das Lone Star Le Mans-Rennen in Austin/Texas.

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Dann wechselte er 2025 zu Prema in die IndyCar-Serie. Beim Indy 500 erzielte Shwartzman sensationell die Pole-Position. Nun ist er zurück in der WEC. «Ich freue mich riesig, nach meiner Zeit in den Vereinigten Staaten in die FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft zurückzukehren. Langstreckenrennen habe ich in den vergangenen beiden Saisons wirklich vermisst», erklärt er. «Schon bei meinen allerersten Gesprächen mit dem Team fühlte ich mich aufrichtig willkommen und wurde sofort zum Teil des Projekts – in einem äußerst professionellen und ambitionierten Umfeld. Das Programm für 2027 ist besonders spannend, und ich kann es kaum erwarten, in dieses neue Abenteuer einzusteigen und gemeinsam die nächsten Kapitel dieser aufregenden Geschichte zu schreiben.»