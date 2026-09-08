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Robert Shwartzman wird Peugeot-Pilot in FIA WEC 2027

Der 26-Jährige kehrt zurück in die Sportwagen-WM (FIA WEC) und wird ab 2027 Rennen im Peugeot 9X8 bestreiten. Shwartzman fuhr 2024 im Ferrari. Dann holte er 2025 die Pole-Position beim Indy 500.

FIA WEC

Robert Shwartzman und der Peugeot 9X8
Robert Shwartzman und der Peugeot 9X8
Foto: Peugeot Sport/DPPI/Julien Delfosse
Robert Shwartzman und der Peugeot 9X8
© Peugeot Sport/DPPI/Julien Delfosse

Im Artikel erwähnt

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Hochkarätiger Neuzugang für Peugeot in der WEC: In der Saison 2027 wird Robert Shwartzman Rennen im 9X8 in der Hypercar-Klasse für den französischen Hersteller bestreiten. Der aktuell 26-Jährige ist in der Sportwagen-WM kein Unbekannter. Im Jahre 2024 trat er im privaten von AF Corse eingesetzten (gelben) Ferrari 499P an und gewann in jenem Jahr auch das Lone Star Le Mans-Rennen in Austin/Texas.

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Dann wechselte er 2025 zu Prema in die IndyCar-Serie. Beim Indy 500 erzielte Shwartzman sensationell die Pole-Position. Nun ist er zurück in der WEC. «Ich freue mich riesig, nach meiner Zeit in den Vereinigten Staaten in die FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft zurückzukehren. Langstreckenrennen habe ich in den vergangenen beiden Saisons wirklich vermisst», erklärt er. «Schon bei meinen allerersten Gesprächen mit dem Team fühlte ich mich aufrichtig willkommen und wurde sofort zum Teil des Projekts – in einem äußerst professionellen und ambitionierten Umfeld. Das Programm für 2027 ist besonders spannend, und ich kann es kaum erwarten, in dieses neue Abenteuer einzusteigen und gemeinsam die nächsten Kapitel dieser aufregenden Geschichte zu schreiben.»

Peugeot wird den 9X8 für die Saison 2027 bekanntlich großflächig überarbeiten. Somit kommt Shwartzman womöglich gerade recht, um Erfolge mit der französischen Marke einfahren zu können. «Er ist zweifellos eines der vielversprechendsten Talente seiner Generation und verfügt bereits über einen reichen Erfahrungsschatz, den er auf höchstem Niveau sowohl im Einsitzer- als auch im Langstreckenrennsport gesammelt hat», bewertet Peugeot-Teamchef Emmanuel Esnault. «Seine natürliche Schnelligkeit, seine Vielseitigkeit und seine Reife machen ihn zu einer idealen Ergänzung für unser Team. Er ist bereits voll in die Vorbereitung unseres Programms für 2027 eingebunden und wird eine wichtige Rolle für die Zukunft des Teams spielen.» Wie von Esnault angedeutet wird Shwartzman bereits im Laufe des Jahres 2026 Testfahrten mit dem Peugeot 9X8 absolvieren.

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