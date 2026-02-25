Rote Göttin: Ferrari zeigt 499P für 2026 in FIA WEC

In der Saison 2026 der Sportwagen-WM (FIA WEC) startet Ferrari erneut mit zwei Werkswagen. Die Marke aus Maranello hat nun das Aussehen der beiden Werks-499P gezeigt. Wie bereits 2023, 2024 und 2025 (und wie es sich für einen Ferrari gehört) bestimmt die Farbe Rot. Das Rot im Jahre 2026 ist jedoch in Hochglanz anstelle von matt (wie noch 2025). Somit geht man also einen ähnlichen Weg wie in der hausinternen F1-Abteilung, sprich wie beim Ferrari HP SF-26.

Auch das optische Design hat sich etwas geändert. So gibt es zwar weiterhin die gelben (den genauen Farbton nennt Ferrari «Giallo Modena») Diagonalstreifen auf dem 499P - aber anders als in der letzten Saison erstrecken sich diese als eine Art Pfeilspitze entgegen der Fahrtrichtung hin zum Heckflügel.

Das Aussehen der beiden 499P ist weiterhin eine Hommage an die Geschichte von Ferrari und soll auch an den 312 PB erinnern. Der 312 PB ist sozusagen der Vorgänger des 499P und stammt aus dem Jahre 1973. Damals trat Ferrari letztmals werksseitig im Prototypensport an. Das war genau 50 Jahre vor dem Debüt des 499P im Jahre 2023.

Technisch hat sich am 499P eigentlich nichts getan. Das Auto wurde zwar im Windkanal von WindShear neu vermessen, jedoch hat Ferrari drauf verzichtet, über sogenannte Joker-Updates Änderungen vorzunehmen. Die Hypercar-Konkurrenz hat hier im Winter zumeist anders entschieden.

Alle sechs Piloten bleiben gleich

Nichts neues gibt es auch im Cockpit. Weiterhin fahren Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen den 499P mit der Startnummer #50. Im Schwesterauto mit der #51 sitzen Alessandro Pier Guidi, James Calado und Antonio Giovinazzi. Beide Crews konnten jeweils einmal die 24h von Le Mans gewinnen: Pier Guidi/Calado/Giovinazzi im Jahre 2023 und Fuoco/Molina/Nielsen 2024. Pier Guidi/Calado/Giovinazzi sind zudem aktuelle Sportwagen-Weltmeister.