Rote Göttin: Ferrari zeigt 499P für 2026 in FIA WEC
Die Farben Rot und Gelb bestimmen weiterhin das Aussehen der Werks-Ferrari 499P für die Saison 2026 in der FIA WEC. Das Rot ist nun jedoch glänzend anstelle von matt. Die Fahrer-Trios bleiben gleich.
In der Saison 2026 der Sportwagen-WM (FIA WEC) startet Ferrari erneut mit zwei Werkswagen. Die Marke aus Maranello hat nun das Aussehen der beiden Werks-499P gezeigt. Wie bereits 2023, 2024 und 2025 (und wie es sich für einen Ferrari gehört) bestimmt die Farbe Rot. Das Rot im Jahre 2026 ist jedoch in Hochglanz anstelle von matt (wie noch 2025). Somit geht man also einen ähnlichen Weg wie in der hausinternen F1-Abteilung, sprich wie beim Ferrari HP SF-26.
Auch das optische Design hat sich etwas geändert. So gibt es zwar weiterhin die gelben (den genauen Farbton nennt Ferrari «Giallo Modena») Diagonalstreifen auf dem 499P - aber anders als in der letzten Saison erstrecken sich diese als eine Art Pfeilspitze entgegen der Fahrtrichtung hin zum Heckflügel.
Das Aussehen der beiden 499P ist weiterhin eine Hommage an die Geschichte von Ferrari und soll auch an den 312 PB erinnern. Der 312 PB ist sozusagen der Vorgänger des 499P und stammt aus dem Jahre 1973. Damals trat Ferrari letztmals werksseitig im Prototypensport an. Das war genau 50 Jahre vor dem Debüt des 499P im Jahre 2023.
Technisch hat sich am 499P eigentlich nichts getan. Das Auto wurde zwar im Windkanal von WindShear neu vermessen, jedoch hat Ferrari drauf verzichtet, über sogenannte Joker-Updates Änderungen vorzunehmen. Die Hypercar-Konkurrenz hat hier im Winter zumeist anders entschieden.
Alle sechs Piloten bleiben gleich
Nichts neues gibt es auch im Cockpit. Weiterhin fahren Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen den 499P mit der Startnummer #50. Im Schwesterauto mit der #51 sitzen Alessandro Pier Guidi, James Calado und Antonio Giovinazzi. Beide Crews konnten jeweils einmal die 24h von Le Mans gewinnen: Pier Guidi/Calado/Giovinazzi im Jahre 2023 und Fuoco/Molina/Nielsen 2024. Pier Guidi/Calado/Giovinazzi sind zudem aktuelle Sportwagen-Weltmeister.
«Das Ziel für 2026 ist es, die 2025 erreichte Führungsposition zu verteidigen. Das wird nicht einfach, da unsere Konkurrenten immer wettbewerbsfähiger werden und viele von ihnen aktualisierte Fahrzeuge einsetzen, während wir einen anderen Ansatz gewählt haben und davon überzeugt sind, dass der 499P nach wie vor wettbewerbsfähig genug ist, um auf höchstem Niveau mitzuhalten», so Antonello Coletta (Global Head of Endurance and Corse Clienti). «Wir gehen die Saison Rennen für Rennen an und streben das bestmögliche Ergebnis an. Unsere Philosophie ist es, stets nach vorn zu blicken, ohne in der Vergangenheit zu verweilen, selbst nach einer unvergesslichen Saison wie 2025, als wir die einzigartige Erfahrung machten, nach über 50 Jahren einen Weltmeistertitel in der Königsklasse des Langstreckenrennsports zurück nach Maranello zu holen.»
