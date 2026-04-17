Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Le Mans

  4. /

  5. FIA WEC

  6. /

  7. News

Werbung

Sébastien Buemi: «Der neue Look macht den Unterschied»

Mit dem nach der Verschiebung der 1812 Kilometer von Katar verspäteten Saisonauftakt in Imola geht Sébastien Buemi (37) in sein 13. WEC-Jahr mit Toyota. Das erwartet er für das Rennwochenende.

Gerhard Kuntschik

Von

FIA WEC

Sébastien Buemi
Sébastien Buemi
Foto: Moy / XPB Images
Sébastien Buemi
© Moy / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Was am Sonntag und in den folgenden Rennen zu erwarten ist, ist von Unsicherheiten geprägt, weil kein Team über die Details der Konkurrenz im Prolog Bescheid weiß. So meint Buemi: «Ferrari war wirklich schnell. Aber die Zeiten sind nur bedingt aussagekräftig. Die Bedingungen waren unterschiedlich, manchmal Regen, da war die Abstimmung schwierig. Die Temperaturen werden am Sonntag deutlich höher sein als beim Prolog. Aber wir haben viele Daten sammeln können. Insgesamt bin ich zufrieden.»

Werbung

Werbung

Zu den Neuerungen sagt er: «Die Leute erwarten am Saisonanfang immer, dass wir erklären, welche gravierenden Verbesserungen es am Auto gab. Nur die sind durch das eng gefasste Reglement nicht möglich. Die größte Veränderung ist das Design – jetzt sieht der TR010 Hybrid wie ein richtiger Toyota aus! Aber natürlich verbesserten wir das Bodywork, die Fahrbarkeit und versuchten, das Fenster für die optimale Leistung zu erweitern.»

Die Saisonprognose des Schweizers: «Ich würde Ferrari schon als Favorit sehen, aber einfach wird es nicht, weil alle anderen besser geworden sind. Auf Alpine, Cadillac, BMW muss man schon achten.» Der Wechsel vom Formel-E-Monoposto in den Sportwagen «ist kein Problem, ich bin das ja seit Langem gewöhnt. Von Vorteil ist, dass ich in beiden Serien länger im gleichen Team unterwegs bin, da braucht es keine Eingewöhnungsphase. Ich kenne das Auto und die Leute.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Dass Buemi in der Formel E u. a. seinen Toyota-Kollegen Nyck de Vries als Gegner hat, «ist keine große Sache. Du kämpfst in der FE für dich und dein Team. WEC ist Teamsport.» Und da feiert Toyota ein kleines Jubiläum: Imola wird das 100. WEC-Rennen mit Hybridantrieb sein.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Alessandro Pier Guidi

Alessandro Pier Guidi

133

1

Antonio Giovinazzi

Antonio Giovinazzi

133

1

James Calado

James Calado

133

2

Placeholder - Racer

Philip Hanson

117

2

Robert Kubica

Robert Kubica

117

2

Placeholder - Racer

Yifei Ye

117

3

Placeholder - Racer

Antonio Fuoco

98

3

Placeholder - Racer

Miguel Molina

98

3

Placeholder - Racer

Nicklas Nielsen

98

4

Kévin Estre

Kévin Estre

94

Events

Alle FIA WEC Events
  • #5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Hypercar

    Live

    6 Hours of Imola

    Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Italien
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Total Energies 6 Hours of Spa-Francorchamps

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    07.–09.05.2026
    Zum Event

  • 24 Hours of Le Mans

    Le Mans, Frankreich
    10.–13.06.2026
    Zum Event

  • Rolex 6 Hours of Sao Paulo

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Lone Star Le Mans

    Circuit of the Americas, USA
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  1. #5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Hypercar

    Live

    6 Hours of Imola

    Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Italien
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  2. Total Energies 6 Hours of Spa-Francorchamps

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    07.–09.05.2026
    Zum Event

  3. 24 Hours of Le Mans

    Le Mans, Frankreich
    10.–13.06.2026
    Zum Event

  4. Rolex 6 Hours of Sao Paulo

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  5. Lone Star Le Mans

    Circuit of the Americas, USA
    04.–06.09.2026
    Zum Event

Le Mans News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien