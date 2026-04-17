Sébastien Buemi: «Der neue Look macht den Unterschied»

Was am Sonntag und in den folgenden Rennen zu erwarten ist, ist von Unsicherheiten geprägt, weil kein Team über die Details der Konkurrenz im Prolog Bescheid weiß. So meint Buemi: «Ferrari war wirklich schnell. Aber die Zeiten sind nur bedingt aussagekräftig. Die Bedingungen waren unterschiedlich, manchmal Regen, da war die Abstimmung schwierig. Die Temperaturen werden am Sonntag deutlich höher sein als beim Prolog. Aber wir haben viele Daten sammeln können. Insgesamt bin ich zufrieden.»

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Zu den Neuerungen sagt er: «Die Leute erwarten am Saisonanfang immer, dass wir erklären, welche gravierenden Verbesserungen es am Auto gab. Nur die sind durch das eng gefasste Reglement nicht möglich. Die größte Veränderung ist das Design – jetzt sieht der TR010 Hybrid wie ein richtiger Toyota aus! Aber natürlich verbesserten wir das Bodywork, die Fahrbarkeit und versuchten, das Fenster für die optimale Leistung zu erweitern.»

Die Saisonprognose des Schweizers: «Ich würde Ferrari schon als Favorit sehen, aber einfach wird es nicht, weil alle anderen besser geworden sind. Auf Alpine, Cadillac, BMW muss man schon achten.» Der Wechsel vom Formel-E-Monoposto in den Sportwagen «ist kein Problem, ich bin das ja seit Langem gewöhnt. Von Vorteil ist, dass ich in beiden Serien länger im gleichen Team unterwegs bin, da braucht es keine Eingewöhnungsphase. Ich kenne das Auto und die Leute.»

Dass Buemi in der Formel E u. a. seinen Toyota-Kollegen Nyck de Vries als Gegner hat, «ist keine große Sache. Du kämpfst in der FE für dich und dein Team. WEC ist Teamsport.» Und da feiert Toyota ein kleines Jubiläum: Imola wird das 100. WEC-Rennen mit Hybridantrieb sein.

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