Sir Mark Cavendish startet die 24 Stunden Le Mans 2026

Die 24 Stunden von Le Mans sind eines der größten Autorennen der Welt - und zudem der bedeutendste Sportwagen-Klassiker. Dieses Jahr ist das Rennen für das Wochenende des 13./14. Juni 2026 angesetzt und im Hintergrund laufen die Vorbereitungen beim Veranstalter ACO (Automobile Club de l’Ouest) auf Hochtouren. Eine Aufgabe auf der Do-To-Liste kann nun aber abgehakt werden: Die Auswahl, wer offizieller Starter des Events wird. Denn dafür wurde nun der Ex-Rad-Profi Sir Mark Cavendish ausgewählt.

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Cavendishs Aufgabe ist grundsätzlich recht simpel: Vom Starter-Kabäuschen direkt über der Start/Ziellinie aus wird er die französische Flagge schwenken - und das 62 Wagen starke Feld damit auf die Reise schicken. Die Position des offiziellen Starters mit einem Prominenten zu besetzen, hat in Le Mans Tradition. Zu den offiziellen Startern in der Vergangenheit zählten beispielsweise schon Brad Pitt (2016), Rafael Nadal (2018), Schauspieler Steve McQueen (1971), Basketballer LeBron James (2023) oder Ex-Fußball-Profi Zinedine Zidane (2024). Im Vorjahr hatte Ex-Tennis-Profi Roger Federer die Aufgabe erledigt.

«Frankreich und ich – uns verbindet eine lange Geschichte. Die Tour hat mich alles gelehrt, was ich über Schmerz, Ruhm und das Ausloten der eigenen Grenzen weiß. Manche Wettbewerbe gehen über ihre eigene Disziplin hinaus; sie gehören allen Sportfans auf der ganzen Welt. Die 24 Stunden von Le Mans gehören dazu. Sie sind ein Tempel des Sports, und ich freue mich darauf, den Start aus nächster Nähe zu erleben», blickt Cavendish voraus.