So gibt es die 24 Hours of Le Mans 2026 im Fernsehen und Stream

Die 24 Hours of Le Mans sind der große Langstrecken-Klassiker des Motorsports. Insgesamt 62 Fahrzeuge sind dieses Jahr in Le Mans mit dabei. An der Spitze kämpfen 18 Hypercars von acht Marken um den Gesamtsieg. Natürlich kann man das Geschehen auch wieder von zuhause aus verfolgen. Hier sind die Möglichkeiten, die 24 Hours of Le Mans über Internet und im Fernsehen anzuschauen. (alles natürlich ohne Gewähr)

Werbung

Werbung

Die 24 Hours of Le Mans im Fernsehen

In Bezug auf die klassische Fernsehübertragung gibt es dieses Jahr erneut eine Auswahl: Denn wie bereits seit 2021 überträgt der Sender NITRO auch dieses Jahr wieder die Action im Free-TV. Los geht es dort am Samstag (13. Juni 2026) um 14:45 Uhr (Rennstart ist 16:00 Uhr). NITRO bleibt dann bis zum Sonntag (14. Juni 2026) 16:45 Uhr auf Sendung. Aber auch die Spezialisten von Eurosport bringen die 24 Hours of Le Mans natürlich wieder auf den heimischen Bildschirm. Der Sportsender startet sogar schon am heutigen Mittwoch (10. Juni 2026) mit Bewegtbildern von den 24 Hours of Le Mans. Los geht es von 13:45 bis 17:10 Uhr mit der Übertragung des ersten freien Trainings. (Doch Achtung die Übertragung läuft im Pay-TV bei Eurosport 2). Zwischen 18:30 und 20:15 Uhr wird dann die Qualifikation auf Eurosport 1 gezeigt. Dort gibt es von 21:41 bis 0:07 Uhr auch noch das zweite freie Training.

Am Donnerstag (11. Juni 2026) zeigt Eurosport 2 (wie gesagt Pay-TV) dann von 14:30 bis 18:00 Uhr das dritte freie Training. Die Pole-Position wird in Le Mans in der sogenannten Hyperpole ermittelt - und die bringt Eurosport 1 von 19:45 bis 22:30 Uhr. Von 22:45 bis 0:15 Uhr wird bei Eurosport 1 dann noch das vierte freie Training gezeigt.

Das 24-Stunden-Rennen steigt dann am Samstag (13. Juni 2026). Von 11:45 bis 12:30 Uhr wird zunächst noch das Warm-up bei Eurosport 1 gesendet. Von 15:00 Uhr bis 15:45 Uhr gibt es die Live-Vorberichterstattung auf Eurosport 1. Das Rennen wird auf Eurosport 1 ab 15:45 Uhr (Start ist wie gesagt um 16:00 Uhr) übertragen. Eurosport 1 bleibt dann bis zum Sonntag (14. Juni 2026) 17:00 Uhr auf Sendung.

Werbung

Werbung

Die 24 Hours of Le Mans im Live-Stream (Internet)

Auch im Live-Stream ist die Action aus Le Mans zu sehen. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten, die jedoch kostenpflichtig sind. HBO Max wird die Eurosport-Übertragung streamen. Außerdem hat die FIA WEC, zu der die 24 Hours of Le Mans seit 2012 zählen, eine eigene offizielle kostenpflichtige Plattform (für Desktop und als App), auf der die Action gezeigt wird. Diese wurde für 2026 komplett neu aufgesetzt und nennt sich nun FIAWEC+. Dort können verschiedene Pakete gebucht werden. In Bezug auf den Kommentar stehen die Sprachen Englisch oder Französisch zur Verfügung. Zudem kann man die Action auch pur ohne Kommentar anschauen. Dazu kommt ein «Live Timing Pro» genannter Zeiten-Monitor, auf dem man verfolgen kann, wie es auf der Strecke gerade steht. In der App sollen die freien Trainings, die Qualifikation, die Hyperpole, das Warm-up und auch das Rennen verfolgt werden können. Damit steht einer motorsportlichen Woche eigentlich nichts mehr im Wege.