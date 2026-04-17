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So gibt es die FIA WEC aus Imola 2026 im Fernsehen und Stream
Der Saisonauftakt der FIA WEC 2026 steht vor der Tür. Beim Lauf in Imola bilden 17 Hypercars die Spitze. So kann die Action im Fernsehen und im Live-Stream über Internet angeschaut werden.
FIA WEC
Neu in der WEC: Das Genesis GMR-001-HypercarNeu in der WEC: Das Genesis GMR-001-HypercarFoto: Moy / XPB Images
Neu in der WEC: Das Genesis GMR-001-Hypercar© Moy / XPB Images
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Es kann losgehen: Die Sportwagen-WM (FIA WEC) steht vor ihrem ersten Saisonlauf 2026. Schauplatz ist die Strecke in Imola. Das bedeutet natürlich Heimspiel für Ferrari und entsprechend groß ist die Erwartungshaltung. Das Feld ist auch in diesem Jahr wieder richtig stark besetzt. In der Top-Kategorie sind 17 Hypercars von acht Herstellern am Start. Dazu kommt die LMGT3-Klasse mit 18 Autos von neun Marken. Insgesamt verspricht das Rennen natürlich einiges an Spannung.
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Start der sechs Stunden von Imola ist am Sonntag (19. April 2026) um 13:00 Uhr (MESZ). Das Rennende steht somit gegen 19:00 Uhr (MESZ) zu erwarten. Selbstverständlich kann man sich wieder am heimischen Bildschirm mit der Rennaction versorgen. Das sind Möglichkeiten dafür (alle Infos natürlich ohne Gewähr): Die WEC aus Imola im Fernsehen Das Rennen wird bei Eurosport2 (Pay-TV) live im Fernsehen gezeigt - und zwar zunächst von 12:30 bis 14:00 Uhr und dann nochmals von 15:30 bis 19:30 Uhr.
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Die WEC aus Imola im Stream Auch im Live-Stream ist die Action aus Imola zu sehen. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten, die jedoch kostenpflichtig sind. So überträgt HBO Max zwischen 12:30 und 19:30 Uhr das Rennen. Zudem gibt es auf HBO Max am Samstag (18. April 2026) das dritte freie Training von 10:20 bis 11:40 Uhr - und danach auch die Qualifikation von 14:20 bis 15:55 Uhr. Die FIA WEC hat zudem eine eigene kostenpflichtige Plattform, auf der die Action gezeigt wird. Diese wurde für 2026 komplett neu aufgesetzt und nennt sich nun FIAWEC+. Dort können verschiedene Pakete gebucht werden. In Bezug auf den Kommentar stehen die Sprachen Englisch oder Französisch zur Verfügung. Zudem kann man die Action auch pur ohne Kommentar anschauen. Außerdem gibt es auf FIAWEC+ diverse Onboard-Kameras, die man anwählen kann. Dazu kommt ein «Live Timing Pro» genannter Zeiten-Monitor, auf dem man verfolgen kann, wie es auf der Strecke gerade steht. Auch FIAWEC+ zeigt bereits am Samstag (18. April 2026) das dritte freie Training und die Qualifikation - und am Sonntag dann das Rennen.
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