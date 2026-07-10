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So gibt es die FIA WEC aus Interlagos im Fernsehen und Stream

Das vierte Event der FIA WEC 2026 steht vor der Tür. In São Paulo bilden 17 Hypercars die Spitze. So kann die Action im Fernsehen und im Live-Stream über Internet bzw. per App angeschaut werden.

Oliver Müller

Von

FIA WEC

Die beiden Alpine A424
Die beiden Alpine A424
Foto: Moy / XPB Images
Die beiden Alpine A424
© Moy / XPB Images

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Es kann losgehen: Die Sportwagen-WM (FIA WEC) steht vor ihrem vierten Saisonlauf 2026. Schauplatz ist die Strecke in Interlagos – sprich in São Paulo/Brasilien. Das Feld ist auch in diesem Jahr wieder richtig stark besetzt. In der Top-Kategorie sind 17 Hypercars von acht Herstellern am Start. Dazu kommt die LMGT3-Klasse mit 18 Autos von neun Marken. Insgesamt verspricht das Rennen natürlich einiges an Spannung.

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Start der sechs Stunden von São Paulo ist am Sonntag (12. Juli 2026) um 16:30 Uhr (MESZ). Das Rennende steht somit gegen 22:30 Uhr (MESZ) zu erwarten. Selbstverständlich kann man sich wieder am heimischen Bildschirm mit der Rennaction versorgen. Das sind Möglichkeiten dafür (alle Infos natürlich ohne Gewähr):

Die WEC aus Spa im Fernsehen

Das Rennen wird bei Eurosport1 in Teilen live im Fernsehen gezeigt - und zwar von 19:00 bis 23:00 Uhr.

Die WEC aus Spa im Stream

Auch im Live-Stream ist die Action aus São Paulo zu sehen. Dazu gibt es drei Möglichkeiten, die jedoch kostenpflichtig sind. So will RTL+ das Rennen am Sonntag ab 16:30 Uhr auf seiner Plattform anbieten. Außerdem überträgt HBO Max zwischen 16:00 und 23:00 Uhr das Rennen. Zudem gibt es auf HBO Max am Samstag (11. Juli 2026) das dritte freie Training von 15:00 bis 16:20 Uhr - und danach auch die Qualifikation von 19:20 bis 20:55 Uhr.

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Die FIA WEC hat zudem eine eigene kostenpflichtige Plattform (für Desktop und als App), auf der die Action gezeigt wird. Diese wurde für 2026 komplett neu aufgesetzt und nennt sich nun FIAWEC+. Dort können verschiedene Pakete gebucht werden. In Bezug auf den Kommentar stehen die Sprachen Englisch oder Französisch zur Verfügung. Zudem kann man die Action auch pur ohne Kommentar anschauen. Außerdem gibt es auf FIAWEC+ diverse Onboard-Kameras, die man anwählen kann. Dazu kommt ein «Live Timing Pro» genannter Zeiten-Monitor, auf dem man verfolgen kann, wie es auf der Strecke gerade steht. Auch FIAWEC+ zeigt bereits am Samstag (11. Juli 2026) das dritte freie Training und die Qualifikation - und am Sonntag dann das Rennen.

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