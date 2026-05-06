So gibt es die FIA WEC aus Spa 2026 im Fernsehen und Stream

Es kann losgehen: Die Sportwagen-WM (FIA WEC) steht vor ihrem zweiten Saisonlauf 2026. Schauplatz ist die Strecke in Spa-Francorchamps. Das Feld ist auch in diesem Jahr wieder richtig stark besetzt. In der Top-Kategorie sind 17 Hypercars von acht Herstellern am Start. Dazu kommt die LMGT3-Klasse mit 18 Autos von neun Marken. Insgesamt verspricht das Rennen natürlich einiges an Spannung.

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Start der sechs Stunden von Spa-Francorchamps ist am Samstag (9. Mai 2026) um 14:00 Uhr (MESZ). Das Rennende steht somit gegen 20:00 Uhr (MESZ) zu erwarten. Selbstverständlich kann man sich wieder am heimischen Bildschirm mit der Rennaction versorgen. Das sind Möglichkeiten dafür (alle Infos natürlich ohne Gewähr):

Die WEC aus Spa im Fernsehen

Das Rennen wird bei Eurosport2 (Pay-TV) live im Fernsehen gezeigt - und zwar von 13:30 bis 20:30 Uhr. Eurosport1 überträgt zudem die Schlussphase von 17:45 bis 20:30 Uhr.

Die WEC aus Spa im Stream

Auch im Live-Stream ist die Action aus Spa zu sehen. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten, die jedoch kostenpflichtig sind. So überträgt HBO Max zwischen 13:30 und 20:30 Uhr das Rennen. Zudem gibt es auf HBO Max am Freitag (8. Mai 2026) das dritte freie Training von 10:00 bis 11:20 Uhr - und danach auch die Qualifikation von 14:20 bis 16:15 Uhr.

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Die FIA WEC hat zudem eine eigene kostenpflichtige Plattform (für Desktop und als App), auf der die Action gezeigt wird. Diese wurde für 2026 komplett neu aufgesetzt und nennt sich nun FIAWEC+. Dort können verschiedene Pakete gebucht werden. In Bezug auf den Kommentar stehen die Sprachen Englisch oder Französisch zur Verfügung. Zudem kann man die Action auch pur ohne Kommentar anschauen. Außerdem gibt es auf FIAWEC+ diverse Onboard-Kameras, die man anwählen kann. Dazu kommt ein «Live Timing Pro» genannter Zeiten-Monitor, auf dem man verfolgen kann, wie es auf der Strecke gerade steht. Auch FIAWEC+ zeigt bereits am Freitag (8. Mai 2026) das dritte freie Training und die Qualifikation - und am Samstag dann das Rennen.