Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Le Mans
  4. /
  5. FIA WEC
  6. /
  7. News
Werbung
So sehen die Corvette von TF Sport 2026 in der FIA WEC aus
Die Farben Rot und Gelb dominieren auf den beiden Corvette Z06 LMGT3.R, die der britische Rennstall TF Sport in der Saison 2026 der WEC betreut. Alle sechs Fahrer stehen fest.
FIA WEC
Blick auf die beiden Corvette Z06 LMGT3.RBlick auf die beiden Corvette Z06 LMGT3.RFoto: TF Sport/Sean Bull Design
Blick auf die beiden Corvette Z06 LMGT3.R© TF Sport/Sean Bull Design
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
In der FIA WEC fahren bekanntlich die Hypercars um die Gesamtsiege. Doch auch hinter den Prototypen geht es mächtig zur Sache - und zwar in der LMGT3-Klasse. Dort treten neun verschiedene Modelle an. Das sind Aston Martin Vantage AMR LMGT3, BMW M4 LMGT3 Evo, Corvette Z06 LMGT3.R, Ferrari 296 LMGT3 Evo, Ford Mustang LMGT3, Lexus RC F LMGT3, McLaren 720S LMGT3 Evo, Mercedes-AMG LMGT3 und Porsche 911 GT3 R LMGT3.
Werbung
Werbung
Die beiden Corvette werden wieder von TF Sport technisch betreut. Der britische Rennstall hat nun das Aussehen der beiden US-Autos enthüllt. Die Corvette mit der Startnummer #33 wird im gewohnten Gelb auflaufen. Hier sitzen Ben Keating, Jonny Edgar und Nicky Catsburg am Steuer. Im Vergleich zu 2025 ersetzt Catsburg den Spanier Daniel Juncadella, der ins Hypercar-Programm von Genesis wechselt. Die zweite Corvette kommt in Rot daher. Dieses Auto wird unter der Nennung Racing Team Turkey by TF laufen und die Startnummer #34 tragen. Im Cockpit geben Peter Dempsey, Salih Yoluç und Charlie Eastwood Vollgas. Saisonstart der WEC ist am 28. März 2026 in Katar.
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • FIA WEC
Le Mans NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM