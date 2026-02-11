So sehen die Corvette von TF Sport 2026 in der FIA WEC aus

Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
In der FIA WEC fahren bekanntlich die Hypercars um die Gesamtsiege. Doch auch hinter den Prototypen geht es mächtig zur Sache - und zwar in der LMGT3-Klasse. Dort treten neun verschiedene Modelle an. Das sind Aston Martin Vantage AMR LMGT3, BMW M4 LMGT3 Evo, Corvette Z06 LMGT3.R, Ferrari 296 LMGT3 Evo, Ford Mustang LMGT3, Lexus RC F LMGT3, McLaren 720S LMGT3 Evo, Mercedes-AMG LMGT3 und Porsche 911 GT3 R LMGT3.
Die beiden Corvette werden wieder von TF Sport technisch betreut. Der britische Rennstall hat nun das Aussehen der beiden US-Autos enthüllt. Die Corvette mit der Startnummer #33 wird im gewohnten Gelb auflaufen. Hier sitzen Ben Keating, Jonny Edgar und Nicky Catsburg am Steuer. Im Vergleich zu 2025 ersetzt Catsburg den Spanier Daniel Juncadella, der ins Hypercar-Programm von Genesis wechselt. Die zweite Corvette kommt in Rot daher. Dieses Auto wird unter der Nennung Racing Team Turkey by TF laufen und die Startnummer #34 tragen. Im Cockpit geben Peter Dempsey, Salih Yoluç und Charlie Eastwood Vollgas. Saisonstart der WEC ist am 28. März 2026 in Katar.
