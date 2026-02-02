So sehen die Lexus für die Saison 2026 der FIA WEC aus

Seit 26. Januar laufen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die Formel-1-Wintertests. Fans auf den Tribünen? Pustekuchen. Medien entlang der Bahn? Unerwünscht. Die Formel 1 spielt Verstecken. Wieso?
Nicht mehr lange, dann startet am 28. März die Saison 2026 in der FIA WEC. Schauplatz des ersten Rennens ist die Strecke in Katar. 17 Hypercars von acht Marken werden um die Gesamtsiege kämpfen. Dahinter fahren 18 LMGT3-Boliden von neun Marken um Klassensiege. Darunter befinden sich auch die beiden Lexus RC F LMGT3, die vom Akkodis ASP Team eingesetzt werden.
Die beiden japanischen Renner treten 2026 in einer Beklebung an, die von den Farben Rot und Grau angeführt wird, was das Aussehen sehr dynamisch erscheinen lässt. Auch die beiden Fahrertrios sind beim französischen Team bereits fix. So werden José María López, Clemens Schmid und Petru Umbrarescu im Lexus mit der Startnummer #87 Platz nehmen. Der Schwesterwagen mit der #78 wird von Esteban Masson, Hadrien David und Tom van Rompuy gesteuert. Aller Voraussicht nach wird 2026 die letzte Saison des Lexus RC F LMGT3 in der FIA WEC sein. Toyota entwickelt derzeit bekanntlich den GR GT3. Nach derzeitigem Plan ist es vorgesehen, dass dieser dann ab 2027 in der WEC zum Einsatz kommt.
