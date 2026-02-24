So sehen die zwei Mercedes-AMG für die Saison 2026 der FIA WEC aus

Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
Nicht mehr lange, dann startet am 28. März die Saison 2026 in der FIA WEC. Schauplatz des ersten Rennens ist die Strecke in Katar. 17 Hypercars von acht Marken werden um die Gesamtsiege kämpfen. Dahinter fahren 18 LMGT3-Boliden von neun Marken um Klassensiege. Darunter befinden sich auch die beiden Mercedes-AMG LMGT3, die vom Team Iron Lynx eingesetzt werden. Die beiden Renner treten 2026 in einer Beklebung an, die von den Farben Schwarz und Blau angeführt wird, was das Aussehen sehr dynamisch erscheinen lässt.
Auch die beiden Fahrertrios sind bereits fix. So werden Martin Berry, Rui Andrade und Maxime Martin im Auto mit mit der Startnummer #61 Platz nehmen, der eine schwarze Basisfarbe an. Der Schwesterwagen mit der #79 wird von Johannes Zelger, Matteo Cressoni und Lin Hodenius gesteuert. Hier ist Blau die Basisfarbe. Neben dem Mercedes-AMG LMGT3 fahren 2026 in der FIA WEC auch noch Aston Martin Vantage AMR LMGT3, BMW M4 LMGT3 Evo, Corvette Z06 LMGT3.R, Ferrari 296 LMGT3 Evo, Ford Mustang LMGT3, Lexus RC F LMGT3, McLaren 720S LMGT3 Evo und Porsche 911 GT3 R LMGT3.
