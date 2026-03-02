Sorge um WM-Auftakt: FIA WEC verfolgt die Lage aufmerksam

In der WEC gehen die Augen derzeit auf den Saisonauftakt, der terminlich vom 26. bis 28. März 2026 in Katar angesetzt ist. Zuvor soll am 22. und 23. März 2026 auch noch der «Prologue» genannte offizielle Vorsaisontest an gleicher Stelle stattfinden. Aufgrund der aktuellen Lage im Mittleren Osten hat sich die WEC nun aber in einem Statement geäußert.

«Die Langstrecken-Weltmeisterschaft (FIA WEC) verfolgt die aktuelle Lage im Mittleren Osten aufmerksam – ein Prozess der sorgfältigen Bewertung, der bereits seit mehreren Wochen läuft. Die Sicherheit unserer Fahrer, Mitarbeiter und Fans hat für uns oberste Priorität. Daher steht das FIA WEC-Management in ständigem, direktem Kontakt mit den zuständigen Behörden in Katar.»

«Die FIA WEC führt regelmäßig Gespräche mit den katarischen Behörden bezüglich des bevorstehenden Prologs und des Katar-Rennens über 1812 km, die am 22. und 23. März bzw. vom 26. bis 28. März stattfinden sollen. Wir werden die Situation weiterhin täglich neu bewerten. Weitere Informationen folgen, falls erforderlich.»