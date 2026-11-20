Es deutete sich bereits lange hinter den Kulissen an, doch nun folgte endlich die Bestätigung seitens Toyota. Kevin Estre wird in der Saison 2027 für Toyota in der Sportwagen-WM (FIA WEC) antreten. Er teilt sich einen TR010 Hybrid zusammen mit Kamui Kobayashi und Nyck de Vries. Im zweiten Toyota werden auch 2027 wieder die aktuellen Weltmeister Brendon Hartley, Ryo Hirakawa und Sébastien Buemi fahren.

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«Ich kann es kaum erwarten, bei Toyota Racing loszulegen», so Estre. «Das Team hat sich im Laufe der Jahre in der WEC zu einem Maßstab in puncto Leistung und Abläufe entwickelt. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, gegen sie anzutreten. Ich freue mich daher sehr darauf, Teil des Teams zu werden und gemeinsam um Siege in Le Mans sowie um Weltmeistertitel zu kämpfen.»

Damit nicht genug: Estre bleibt auch weiterhin Werksfahrer bei Porsche und wird den 963 in der amerikanischen IMSA-Serie pilotieren: «Gleichzeitig bin ich froh und dankbar, dass ich auch weiterhin in der IMSA an den Start gehen kann. Mit einer vollen Saison sowohl in der WEC als auch in der IMSA steht mir ein weiteres spannendes Jahr bevor.» Somit gibt Estre 2027 in zwei unterschiedlichen Hypercars Vollgas.

Neben Estre hat Toyota nun auch Esteban Masson bestätigt. Der Nachwuchsfahrer wird Test- und Reservepilot im Programm mit dem TR010 Hybrid in der FIA WEC. «Es ist eine Ehre, als Test- und Ersatzfahrer zu Toyota Racing zu stoßen», freut sich Masson. «Teil eines Teams zu sein, das eine Weltmeisterschaft gewonnen hat, ist eine große Chance und ein wichtiger Schritt in meiner Entwicklung als Rennfahrer. Ich möchte Toyota für das anhaltende Vertrauen danken. Ich kann es kaum erwarten, wieder die Gelegenheit zu bekommen, den TR010 Hybrid zu fahren.»

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