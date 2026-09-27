Spektakulärer Heimsieg für Toyota bei 6h Fuji 2026

Taktik-Coup von Toyota beim sechsten Saisonrennen 2026 der FIA WEC in Fuji. Nach langer Dominanz von Alpine dreht der Toyota TR010 Hybrid von Brendon Hartley, Ryo Hirakawa und Sébastien Buemi in den letzten Rennminuten das Blatt und fährt zu einem nicht für möglich gehaltenen Triumph. Nach zwei Jahren ohne Sieg beim Heimspiel ist es der erste Fuji-Sieg für den japanischen Hersteller seit 2023.

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Eigentlich war das Rennen in Fuji auf einen Sieg von Alpine programmiert. Beide A424 fuhren bereits aus der ersten Reihe los und dominierten weite Teile des 6h Rennens nach Belieben. Immer mal wieder wechselte auch die Führung zwischen dem Alpine von Jules Gounon und Victor Martins bzw. von Ferdinand Habsburg und Charles Milesi. Doch am Alpine-Sieg bestand eigentlich kein Zweifel.

Dann gab es in der letzten Rennstunde aber nochmals eine Gelbphase – und da wurde sowohl bei Toyota als auch bei BMW die richtige Taktik-Karte gezogen. Der TR010 Hybrid von Hartley/Hirakawa/Buemi und der M Hybrid V8 von Kevin Magnussen, Raffaele Marciello und Dries Vanthoor tankten etwas weniger Sprit nach als die Konkurrenz, stoppten somit kürzer und übernahmen so die ersten beiden Plätze. Da die letzte Fahrt unter Grün dann tatsächlich nur rund zwanzig Minuten dauern sollte, reichte der aufgefasste Sprit aus.

Beide Alpine gaben Vollgas, um den Toyota und den BMW wieder einzuholen. Zumindest das Auto aus Bayern konnte vom Alpine von Gounon/Martins noch eingefangen werden. Doch Toyota-Schlussfahrer Hirakawa rettete die Führung über den Zielstrich und fuhr zum Sieg. Hinter dem Alpine komplettierte der BMW von Magnussen/Marciello/Vanthoor das Podium.

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Der Alpine von Habsburg/Milesi kam am Ende auf den vierten Rang. Danach folgten der Cadillac V-Series.R von Earl Bamber, Sébastien Bourdais und Jack Aitken sowie der Peugeot 9X8 von Loïc Duval, Malthe Jakobsen und Théo Pourchaire. In der LMGT3-Klasse siegten Augusto Farfus, Sean Gelael und Darren Leung im BMW M4 LMGT3 Evo vor Mattia Drudi, Ian James und Zacharie Robichon im Aston Martin Vantage AMR LMGT3. Das nächste Rennen der FIA WEC ist für den 18. Oktober 2026 auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya angesetzt.