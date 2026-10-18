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Toyota gewinnt 6h Barcelona der FIA WEC und sichert sich beide WM-Titel

Brendon Hartley, Ryo Hirakawa und Sébastien Buemi siegen im Toyota TR010 Hybrid beim siebten Saisonrennen 2026 der FIA WEC vor den Teamkollegen Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries.

Oliver Müller

Von

FIA WEC

Der siegreiche Toyota TR010 Hybrid in Barcelona
Der siegreiche Toyota TR010 Hybrid in Barcelona
Foto: Moy / XPB Images
Der siegreiche Toyota TR010 Hybrid in Barcelona
© Moy / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Großer Erfolg für Toyota beim siebten Saisonrennen der FIA WEC 2026: Mit einer starken Performance fuhr der japanische Hersteller zu einem souveränen Doppelsieg. Der TR010 Hybrid von Brendon Hartley, Ryo Hirakawa und Sébastien Buemi hatte vom Prinzip her das gesamte Rennen dominiert - und letztendlich vor dem Schwesterfahrzeug mit Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries gewonnen. Das Podium komplettierte der Ferrari 499P von Antonio Fuoco, Lokalmatador Miguel Molina und Nicklas Nielsen.

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Zunächst hatte Genesis mit dem GMR-001-Hypercar von Luis Felipe Derani, André Lotterer und Mathys Jaubert das 6h Rennen in Barcelona von der Pole-Position aus begonnen, doch Startfahrer Lotterer fiel schnell zurück. Auch Daniel Juncadella musste im zweiten Genesis noch in der ersten Runde Federn lassen und konnte ebenfalls nicht mehr in Richtung Spitze vorkommen. Insgesamt war Toyota in Barcelona so dominant, dass eigentlich keiner der verblieben Konkurrenten den Japanern Paroli bieten konnte. Auch unterschiedliche Wetterbedingungen oder Safety-Car-Phasen konnten Toyota an diesem Sonntag nicht stoppen.

So kam es zum Doppelsieg. Toyota hat damit nun bereits ein Rennen vor Saisonende den Hersteller-WM-Titel in der FIA WEC sicher. Auch in der Fahrer-WM wird die Krone an Toyota gehen, denn nur noch Hartley/Hirakawa/Buemi oder Conway/Kobayashi/de Vries kommen rechnerisch für den Titel in Frage.

Im Artikel erwähnt

Ferrari konnte sich mit den Plätzen drei für Fuoco/Molina/Nielsen und Fünf für den privat von AF Corse eingesetzten 499P beim Rennen in Barcelona ebenfalls gut aus der Affäre ziehen. Zwischen den beiden italienischen Autos kam der Cadillac V-Series.R von Earl Bamber, Sébastien Bourdais und Jack Aitken auf die vierte Position bei den Hypercars. In der LMGT3-Klasse war der Porsche 911 GT3 R LMGT3 von Richard Lietz, Riccardo Pera und Yasser Shahin erfolgreich. Das nächste WEC-Rennen ist gleichzeitig auch das Saisonfinale 2026. Schauplatz ist am 8. November die Strecke in Monza.

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