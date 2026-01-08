Toyota zeigt Optik des Hypercars für die WEC-Saison 2026

Toyota zählt zu den ganz großen Platzhirschen in der Hypercar-Klasse der FIA WEC. Das dabei verwendete Fahrzeug (bislang GR010 Hybrid genannt) ist seit der Saison 2021 im Einsatz. Doch nun stand eine grundlegende Überarbeitung an – insbesondere im Bereich der Aerodynamik. Markant ist dabei die Fahrzeugfront mit anderen Scheinwerfern, die ein moderneres Aussehen mit sich bringen.

Auch der neue Heckflügel sticht direkt ins Auge, da dieser nicht mehr komplett waagerecht verläuft, sondern eine Biegung aufweist. Mitgrund für die Überarbeitung war die Tatsache, dass alle WEC-Hypercars im Winter im Windkanal von WindShear in Concord/North Carolina sowieso neu vermessen werden mussten.

Auch die Farbgestaltung ist neu. Hauptfarbe ist nun Rot. Damit erinnert der Renner auch an den legendären TS020, der im Jahre 1998 an den 24h Le Mans teilnahm. Bereits beim Le Mans-Rennen 2025 hatte Toyota ein Auto in Rot foliert, um an den TS020 zu erinnern.

Damit nicht genug: Es gibt auch eine neue Namensgebung. Die in Marsdorf (bei Köln) beheimatete Motorsport-Filiale heißt ab sofort Toyota Racing GmbH. Zuvor war diese als Toyota Gazoo Racing Europe GmbH bekannt. Davor nannte man sich TMG. Infolgedessen wird auch der Team-Name in der WEC geändert. Toyota tritt ab 2026 unter der Bewerbung «Toyota Racing» an. Nicht zuletzt erhält auch das Hypercar einen neuen Namen – anstatt GR010 Hybrid heißt der WEC-Renner nun TR010 Hybrid.

