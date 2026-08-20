Update am Aston Martin Valkyrie für FIA WEC 2027

In der FIA WEC wird es in der Saison 2027 viel Neues geben. Ferrari und Peugeot überarbeiten ihre Hypercars. Dazu kommen mit McLaren und Ford zwei neue Hersteller in die große Prototypen-Klasse. Doch damit nicht genug, denn auch Aston Martin wird seinen Valkyrie für die kommende Saison etwas auffrischen. Das Fahrzeug ist nun bei Testfahrten in Silverstone gesichtet worden.

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Viele optische Auffälligkeiten sind nicht zu entdecken. Grundsätzlich wirkt die Heckpartie des 2027er Valkyrie aber leicht anders. Involvierte Hersteller haben die Möglichkeit, bis 2027 insgesamt fünf sogenannte Evolution-Joker zu verwenden, um die Performance des Fahrzeuges zu verbessern. Aktuell ist noch unklar, wie viele der fünf Joker Aston Martin für das 2027er Paket ziehen wird. Tatsächlich verfallen ungenutzte Joker nach 2027.

Der Aston Martin Valkyrie ist seit 2025 in der FIA WEC (und auch der amerikanischen IMSA-Serie) am Start. Das Fahrzeug ist (wie Toyota GR010 Hybrid, Ferrari 499P und Peugeot 9X8) nach LMH-Regeln gebaut. Während Aston Martin in der Premieren-Saison zumeist eher im Mittelfeld/Hinterfeld unterwegs war, sind die bisherigen Ergebnisse in der Saison 2026 jedoch recht ermutigend. In der WEC teilen sich Tom Gamble und Harry Tincknell sowie Alex Riberas und Marco Soerensen jeweils einen Valkyrie. Bei den Langstreckenrennen stoßen Ross Gunn und Roman de Angelis hinzu. Die beiden Letztgenannten bilden das Stamm-Duo von Aston Martin in der IMSA.