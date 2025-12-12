Vanwall will das 680 Hypercar wieder an den Start bringen

In der FIA WEC bilden die Hypercars die Spitze des Feldes. Für die Saison 2026 wurden 17 der spektakulären Fahrzeuge eingeschrieben – allesamt wurden diese von großen Automobilherstellern entwickelt. Die privaten Hypercar-Projekte wurden hingegen nach und nach verdrängt und haben aus Platzmangel keinen Slot mehr im WEC-Grid bekommen. So war beispielsweise das Vanwall 680 Hypercar, das im bayrischen Greding entworfen wurde, zuletzt 2023 in der Klasse aktiv.

Werbung

Werbung

Doch daran möchte die Truppe rund um Chef Colin Kolles nun etwas ändern. Vanwall hat nun die Idee in den Raum gestellt, in der Saison 2026/27 der Asian Le Mans Series anzutreten. Dieses Championat wird wie die WEC von der LMEM (Le Mans Endurance Management) betreut. Im Sommer wurde verkündet, dass in der Asian Le Mans Series ab 2026/27 auch Hypercars zugelassen werden sollen. Somit könnte der asiatische Ableger ein perfektes Spielfeld für das Vanwall 680 Hypercar bilden.

Das Fahrzeug soll nach dem letzten WEC-Auftritt 2023 auch weiterentwickelt worden sein. Damals hieß es, dass zukünftig der Pipo-V8-Motor (3.5 Liter Hubraum) für den Vortrieb sorgen soll. Dieses französische Aggregat war seinerzeit auch im Hypercar von Glickenhaus (SCG 007 LMH genannt) aktiv und hat gute Dienste geleistet.

«Die sorgfältige Leistungsanalyse unserer ersten WEC-Kampagne hat wichtige Verbesserungspotenziale deutlich aufgezeigt», so Kolles. «Ich bin zuversichtlich, dass die Maßnahmen nach der technischen Überprüfung und die jüngsten Modifikationen zu einer signifikanten Leistungssteigerung auf der Rennstrecke führen werden.»

Werbung

Werbung

So soll besonderes Augenmerk auf dem Umfeld der Ansaugluft und dem Luftdurchsatz, der optimierten Performance von Kühler und Ladeluftkühler sowie der Abgaseffizienz gelegen haben, um die gesteigerte Motorleistung optimal zu ergänzen.

Thema der Woche Es kam ganz anders: Die verrückte MotoGP-Saison 2025 Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Grundsätzlich hat das Team auch weiterhin die FIA WEC im Blick, wie Kolles erläutert: «Wir haben sehr konstruktive Gespräche mit der WEC und dem ACO über einen Wiedereintritt in die WEC im Jahr 2027 geführt, aber wie immer hängt die Teilnahme davon ab, ob das Team zur Teilnahme eingeladen wird. Unsere Unterstützung für die neue ALMS-Hypercar-Kategorie 2026 ist ein klares Bekenntnis zu unserer Absicht und unserem Engagement für die Zukunft.»