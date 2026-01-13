Victor Martins wird 2026 Pilot im WEC-Hypercar von Alpine

So langsam füllen sich die letzten Fahrerplätze für die Saison 2026 in der Hypercar-Klasse der FIA WEC – und auch Alpine hat sich nochmals verstärkt. So wird Victor Martins einen der beiden A424 pilotieren. Der junge Franzose hat bislang noch kein Rennen in der großen Prototypen-Klasse bestritten, kennt den A424 aber vom 2024er Rookie-Test der FIA WEC in Bahrain.

«Teil vom Alpine Endurance Team in der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft zu werden, ist ein bedeutender Schritt in meiner Karriere und eine Verantwortung, die ich sehr ernst nehme», so Martins. «Alpine ist eine Marke mit einer starken Renntradition und klaren Ambitionen auf höchstem Niveau im Langstreckenrennsport.»

Martins war zuletzt im Formelsport unterwegs und bestritt drei Saisons in der FIA Formel 2. Dabei stand er insgesamt 18 Mal auf dem Podium. Highlight waren drei Siege. «Meine erste Teilnahme an den 24 Stunden von Le Mans mit diesem Team ist eine enorme Motivation. Ich freue mich darauf, eng mit allen zusammenzuarbeiten, um die Leistung zu steigern, Konstanz aufzubauen und zum langfristigen Erfolg des Programms beizutragen», so Martins weiter.

Der 24-Jährige ist neben Serienrückkehrer António Félix da Costa der zweite Neuling im WEC-Aufgebot von Alpine. Derzeit ist noch nicht klar, wie Alpine seine Piloten auf die beiden A424 verteilen wird. «Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit, die eine große und vielversprechende Chance für das Projekt darstellt», erklärt Philippe Sinault (Teamchef von Alpine). «Victor bringt seine natürliche Schnelligkeit, seine Erfahrung auf höchstem Niveau und sein technisches Verständnis mit, wodurch wir uns gemeinsam weiterentwickeln können.»

