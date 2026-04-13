Vorläufige Startliste für den WEC-Saisonauftakt in Imola bekannt

Die FIA WEC hat als Sportwagen-WM einen extrem hohen Status im internationalen Motorsport – und vom 17. bis 19. April geht die Saison 2026 los. Schauplatz des Auftakts ist die Strecke in Imola. Für das Event in Italien haben die Serien-Macher nun eine erste vorläufige Startliste herausgebracht. Diese besteht aus 35 Fahrzeugen aufgeteilt auf die beiden Klassen Hypercar und LMGT3. Die Hypercars (ob nach LMH- oder LMDh-Bauart) bilden wie üblich die Spitze des Feldes und machen somit auch den Gesamtsieg unter sich aus.

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17 Hypercars sind in Imola mit dabei – jeweils zwei Aston Martin Valkyrie, Toyota TR010 Hybrid, Cadillac V-Series.R, BMW M Hybrid V8, Genesis GMR-001-Hypercar, Alpine A424 und Peugeot 9X8. Dazu kommen drei Ferrari, denn neben den beiden Werkswagen startet auch wieder der privat von AF Corse eingesetzte (gelbe) 499P.

In Bezug auf die Piloten gibt es wenig Überraschungen. Alex Lynn muss in Imola pausieren und auch Jack Aitken wird in Italien nicht im Cadillac V-Series.R sitzen. Tatsächlich setzen noch zwei weitere Hersteller auf Fahrer-Duos. Die beiden Aston Martin Valkyrie werden von Tom Gamble und Harry Tincknell sowie von Alex Riberas und Marco Soerensen gefahren. In den zwei BMW M Hybrid V8 sitzen Kevin Magnussen und Raffaele Marciello sowie Sheldon van der Linde und René Rast.

Auch 18 LMGT3 mit am Start

Die LMGT3-Klasse besteht wie üblich aus 18 Rennwagen: Das sind jeweils zwei McLaren 720S LMGT3 Evo, Ferrari 296 LMGT3 Evo, Aston Martin Vantage AMR LMGT3, BMW M4 LMGT3 Evo, Mercedes-AMG LMGT3, Corvette Z06 LMGT3.R, Ford Mustang LMGT3, Lexus RC F LMGT3 und Porsche 911 GT3 R LMGT3. Kobe Pauwels gibt sein WEC-Debüt in einem Aston Martin und Blake McDonald fährt anstatt von Ben Keating eine Corvette. An dieser Stelle hat die WEC die vorläufige Startliste hinterlegt .

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