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Weiterentwicklung des Ferrari 499P in Monza gesichtet

In der Saison 2027 soll in der Sportwagen-WM (FIA WEC) ein komplett überarbeiteter Ferrari in der Hypercar-Klasse unterwegs sein. Nun hat der Rennwagen in Monza einen geheimen Test absolviert.

FIA WEC

Blick auf das Ferrari-Hypercar für 2027
Blick auf das Ferrari-Hypercar für 2027
Foto: Ferrari
Blick auf das Ferrari-Hypercar für 2027
© Ferrari

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Seit 2023 ist Ferrari mit dem 499P in der Hypercar-Klasse der FIA WEC unterwegs. Mit Erfolg: 2023, 2024 und 2025 wurden die legendären 24 Hours of Le Mans gewonnen. Zudem gab es 2025 zusätzlich auch noch beide WM-Titel. Über die Jahre wurde der 499P nur minimal adaptiert. Im Vorfeld der diesjährigen 24 Hours of Le Mans hat Ferrari-Technikchef Ferdinando Cannizzo aber angedeutet, dass es für 2027 eine etwas größere Auffrischung geben wird, die auch mehrere der sogenannten «Joker» beinhalten soll.

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Nun war es soweit: Das 2027er Auto war zu Testfahrten in Monza unterwegs. Viel ist über den Test nicht bekannt. Das Auto hatte zudem eine Tarnbeklebung bekommen. Auffällig ist sicherlich der Heckflügel, der nun kein durchgängiges Hauptblatt mehr aufweist, sondern rechts und links über einzelne Elemente verfügt. Das erinnert an die LMP1-Autos rund um die Jahre 2012 und 2013. Ins Auge sticht auch die neugestaltete Front mit einem langen Lichtband in der Mitte des Fahrzeuges. Weitere Details wird Ferrari zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

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