Holzknecht-Skijöring Gosau: Winterspektakel mit Motorrad- und Skifahrern

Skijöring war einst in ländlichen Alpenregionen ein häufiges Spektakel, das in den Wintermonaten ausgetragen wurde. Dabei waren die Offroad-Motorradfahrer auf Spikereifen unterwegs und zogen einen Skifahrer im Schlepptau. In der oberösterreichischen Gemeinde Gosau wurde diese Tradition vor einigen Jahren sehr erfolgreich wiederbelebt.
Am 24. Januar 2026 ist es wieder so weit: Das «Holzknecht-Skijöring Gosau» steigt bereits zum elften Mal, hat sich mittlerweile sehr gut etabliert und lockt Jahr für Jahr zahlreiche Zuschauer. Nachdem der Event 2024 wegen Warmwetter abgesagt werden musste, ging die Veranstaltung 2025 erfolgreich über die Bühne. Besonders spektakulär: Die Paare treten nicht gegen die Uhr an, sondern es gehen im direkten Kampf pro Lauf mehrere Duos zugleich auf die Piste. Deswegen wird in Gosau auch auf die Spikes verzichtet, um im Fall von Stürzen schwerere Verletzungen zu vermeiden. Gefahren wird unter anderem in einer eigenen Quad-Klasse, dann wird es im Oval besonders eng.
Gosau liegt im Dreiländereck Salzburg, Oberösterreich und Steiermark, östlich der Salzburger Gemeinde Abtenau und nahe des Hallstätter Sees. Als Organisator tritt das Offroad-Team Rabenkogel auf, das sonst hauptsächlich im Enduro-Bereich aktiv ist. Das Skijöring steigt in der Nähe des Sportplatzes von Gosau, wo es auch die besten Parkmöglichkeiten gibt.
Für ein spektakuläres Rahmenprogramm mit einer Red-Bull-Helikopter-Flugshow und Rundflügen ist zusätzlich gesorgt. Die Vorläufe starten am 24. Januar um 10 Uhr, die Finalläufe gehen ab 13 Uhr über die Bühne. Seit dem 24. Dezember ist für Teilnehmer die Anmeldung möglich. Weitere Infos gibt es unter www.rabenkogel.at.
