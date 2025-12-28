Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Langbahn
  4. /
  5. Flat Track
  6. /
  7. News
Werbung
Holzknecht-Skijöring Gosau: Winterspektakel mit Motorrad- und Skifahrern
Ende Januar wird im oberösterreichischen Gosau mit dem internationalen Skijöring eine regionale Tradition aufrechterhalten – mit viel Action und beeindruckendem Rahmenprogramm.
Flat Track
Das Skijöring in Gosau bietet beste UnterhaltungDas Skijöring in Gosau bietet beste UnterhaltungFoto: FOSCH3TA/Rabenkogel
Das Skijöring in Gosau bietet beste Unterhaltung© FOSCH3TA/Rabenkogel
Empfehlungen
Werbung
Werbung
Skijöring war einst in ländlichen Alpenregionen ein häufiges Spektakel, das in den Wintermonaten ausgetragen wurde. Dabei waren die Offroad-Motorradfahrer auf Spikereifen unterwegs und zogen einen Skifahrer im Schlepptau. In der oberösterreichischen Gemeinde Gosau wurde diese Tradition vor einigen Jahren sehr erfolgreich wiederbelebt.
Werbung
Werbung
Am 24. Januar 2026 ist es wieder so weit: Das «Holzknecht-Skijöring Gosau» steigt bereits zum elften Mal, hat sich mittlerweile sehr gut etabliert und lockt Jahr für Jahr zahlreiche Zuschauer. Nachdem der Event 2024 wegen Warmwetter abgesagt werden musste, ging die Veranstaltung 2025 erfolgreich über die Bühne. Besonders spektakulär: Die Paare treten nicht gegen die Uhr an, sondern es gehen im direkten Kampf pro Lauf mehrere Duos zugleich auf die Piste. Deswegen wird in Gosau auch auf die Spikes verzichtet, um im Fall von Stürzen schwerere Verletzungen zu vermeiden. Gefahren wird unter anderem in einer eigenen Quad-Klasse, dann wird es im Oval besonders eng.
Empfehlungen
Gosau liegt im Dreiländereck Salzburg, Oberösterreich und Steiermark, östlich der Salzburger Gemeinde Abtenau und nahe des Hallstätter Sees. Als Organisator tritt das Offroad-Team Rabenkogel auf, das sonst hauptsächlich im Enduro-Bereich aktiv ist. Das Skijöring steigt in der Nähe des Sportplatzes von Gosau, wo es auch die besten Parkmöglichkeiten gibt.
Werbung
Werbung
Für ein spektakuläres Rahmenprogramm mit einer Red-Bull-Helikopter-Flugshow und Rundflügen ist zusätzlich gesorgt. Die Vorläufe starten am 24. Januar um 10 Uhr, die Finalläufe gehen ab 13 Uhr über die Bühne. Seit dem 24. Dezember ist für Teilnehmer die Anmeldung möglich. Weitere Infos gibt es unter www.rabenkogel.at.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Flat Track
Langbahn NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Technik & Innovation
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM