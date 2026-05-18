Marius Kircher mit Wirbel- und Oberarmbruch, dazu Gehirnerschütterung

Das war kein guter WM-Auftakt im niederländischen Roden für Marius Kircher aus Künzelsau. Der 21-Jährige stürzte mit seiner Picasso OMT 450 gleich in seinem ersten Heat nach einer Berührung auf der Gegengeraden mit Landsmann Nikita Alyani (Beta 450) und musste anschließend mit dem Krankenwagen abtransportiert werden.

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Was war passiert? Die acht Starter dieses Laufes waren gerade in der zweiten Runde von insgesamt zehn und bogen ausgangs von Kurve 1 auf die Gegengerade zu. Vorne führten der spätere Gesamtsieger Ashton Boughen (GB) auf einer Ducati vor dem Spanier Gerard Bailo Pelegrin auf Zaeta, dahinter ein Pulk mit dem Niederländer Menno van Meer (Honda), dem Briten Gary Birtwistle (Royal Enfield) und innen Alyani und Kircher.

Kircher wollte innen an Alyani vorbei, der aber hielt in seinem Radius dagegen. Dabei kam es zur Berührung. Alyani hatte Glück nicht auch zu Sturz zu kommen, Kircher dagegen wurde in der Folge nach rechts aus der Spur gebracht und raste in der Auslaufzone auf die Holzplanke zu, dort, wo keine Airfences mehr platziert waren. Vor dem Einschlag seines Bikes wurde Kircher dann per Highsider einige Meter hoch katapultiert. Das Motorrad krachte anschließend in die Bande, wurde hochgewirbelt und traf offensichtlich auch den am Boden liegenden Deutschen noch leicht.

Acht Tage nach dem Crash sagte Marius Kircher auf unsere Nachfrage, wie es ihm aktuell gehe, Folgendes: «Danke für die Nachfrage. Mir geht es soweit ganz okay, ich wurde jetzt aus dem Krankenhaus entlassen. Körperlich bin ich den Umständen entsprechend fit. Ich habe mir Wirbel und den Oberarm gebrochen, außerdem habe ich am ganzen Körper Prellungen und eine Gehirnerschütterung. Wir müssen nur noch schauen, ob ich noch operiert werde, aber das bekomme ich erst nächste Woche gesagt. Ich hoffe, dass ich in den nächsten Wochen langsam wieder mit dem Laufen anfangen kann.»

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Und weiter: «Ich habe nicht mehr viele Erinnerungen an den Unfall. Was ich noch weiß, ist, dass ich innen war und an Nikita vorbeifahren wollte. Auf der Geraden kam es dann leider zu einem Kontakt, wodurch ich das Motorrad nicht mehr unter Kontrolle hatte und in die Bande gefahren bin. Danach habe ich keine Erinnerungen mehr.» Wie es mit Kircher in der WM weitergeht, ist noch offen.

Thema der Woche Debatte nach Crash und weiterer OP: Tritt Marc Marquez Ende 2026 zurück? Le Mans sah den wahren Marc Marquez. Erst fuhr «MM93» Rundenrekord, dann ging es wieder einmal auf den OP-Tisch. Wie lange tut sich Marc Marquez das noch an? Spaniens MotoGP-Star bleibt im Gespräch. Weiterlesen

Ergebnisse Flattrack-WM, Rennen 1, Roden (NL):

1. Ashton Boughen (GB), 26 WM-Punkte

2. Gerard Bailo Pelegrin, (E), 22

3. Tim Neave, (GB), 20

4. Jack Bell, (GB), 18

5. Ervin Krajcovic (CZ), 16

6. Daniele Tonelli, (I), 15

7. Stef Hamstra (NL), 14

8. Menno van Meer (NL), 13

9. William Bonnici (F), 12

10. Maikel Dijkstra (NL), 11

11. Stanislav Ohorodnik (UK), 10

12. Ondrej Svedik, (CZ), 9

13. Saku Purtilo (FIN), 8

14. Sebastien Jeanpierre (F), 7

15. Daniele Tuzi, (I), 6

16. Sebastian Thalheim (D), 5;

17. Malene Solvang (DK), 4

18. Thomas Hunt (GB), 3

19. Conny Ivarsson (S), 2

20. Gary Birtwistle (GB), 1

21. Nikita Alyani (D), 0

22. Santiago Arangio (ARG), 0

23. Antonin Bergeron (F), 0

24. Marius Kircher (D), 0

Last-Chance-Heat: 1. Ohorodnik, 2. Hamstra, 3. Purtilo, 4. Jeanpierre, 5. Tuzi, 6. Thalheim, 7. Solvang, 8. Hunt, 9. Ivarsson (d), 10. Birtwistle (n.g.).

Finale: 1. Boughen, 2. Bailo Pelegrin, 3. Neave, 4. Bell, 5. Krajcovic, 6. Tonelli, 7. Hamstra, 8. Van Meer, 9. Bonnici, 10. Dijkstra, 11. Ohorodnik, 12. Ondrej Svedik (d)

Termine Flattrack-WM 2026: