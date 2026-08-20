«Nette Lohnerhöhung»: Lob für Verstappens Manager nach Vertragsverlängerung

Die Formel-1-Welt ruhte in den vergangenen Wochen, denn die Sommerpause zwang die Teams, ihre Arbeit für kurze Zeit zu unterbrechen. Die meisten Fahrer nutzten die Chance, um einen Urlaub einzulegen und ihre Batterien im Kreise ihrer Liebsten wieder aufzuladen. Einige Fahrer-Manager hatten hingegen alle Hände voll zu tun, denn sie handelten die Verträge für ihre Schützlinge aus.

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Zur Rückkehr der WM-Teilnehmer an die Strecke gab es denn auch gleich mehrere Bestätigungen von Vertragsverlängerungen. Den Anfang machte Alex Albon, der sich für ein weiteres Jahr an Williams gebunden hat. Einen Tag später machte es ihm sein Teamkollege Carlos Sainz gleich, der allerdings ein mehrjähriges Abkommen abschloss.

Die grössten Wellen warf aber die Bestätigung von Max Verstappens Verbleib im Red Bull Racing Team. Denn um den vierfachen Weltmeister rankten sich einige Wechsel-Gerüchte, die sich als falsch herausgestellt haben. Statt seinen bisherigen Brötchengeber zu verlassen, verlängerte der 71-fache GP-Sieger sein Abkommen bis Ende 2030.

Max Verstappens Formel-1-Einsätze: Gut für alle Beteiligten

Dazu wurde nicht nur Verstappen selbst befragt, auch die Kontrahenten des 28-Jährigen wurden auf Verstappens Entscheidung, Red Bull Racing treu zu bleiben, angesprochen. So etwa Pierre Gasly, der einst als Teamkollege des niederländischen Ausnahmekönners aus nächster Nähe miterlebte, wie gut die Performance von Verstappen war.

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«Ich bin nicht überrascht», erklärte der Franzose, der Verstappens Manager Raymond Vermeulen lobte: «Ich denke, sein Manager hat einen sehr guten Job gemacht und ihm eine nette Lohnerhöhung beschert.» Für den Sport sei es eine gute Nachricht, fügte er an. «Für uns alle ist es gut, dass Max am Start ist. Er ist wohl der Beste unserer Generation, daher halte ich das definitiv für etwas Positives», betonte er auch. Verstappen selbst wollte sich natürlich nicht zu den Details seines Vertrages äussern.