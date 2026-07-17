«So ein Idiot»: Kimi Antonelli erklärt derben Funkspruch über Carlos Sainz

Kimi Antonelli erfreut sich nicht nur in Italien grosser Beliebtheit. Denn der junge Mercedes-Star ist schnell und charismatisch. Selten fällt er durch verärgerte Aussagen über die Kontrahenten auf, normalerweise geht er mit sich sich selbst am härtesten ins Gericht. Zum Auftakt ins Rennwochenende in Belgien fand der 19-jährige Ausnahmekönner aber klare Worte.

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Was war passiert? Antonelli war im ersten Training auf dem Circuit de Spa-Francorchamps gerade auf einer schnellen Runde unterwegs, als er im zweiten Teil auf den bummelnden Williams von Carlos Sainz traf. Antonelli musste seine Runde abbrechen und ärgerte sich am Funk: «Sainz! So ein Idiot!»

Das Ganze war ziemlich gefährlich. Kimi Antonelli

Auf diesen Kraftausdruck wurde der Teenager natürlich nach getaner Arbeit angesprochen, und er verteidigte sich: «Er ist am Ende einer schnellen Kurve vom Gas gegangen, dort ist man normalerweise im siebten Gang unterwegs. Ich musste meine Runde abbrechen und das war ziemlich riskant. Natürlich war ich damit nicht zufrieden, und ja, in der Hitze des Gefechts fand ich vielleicht nicht die besten Worte, aber das Ganze war ziemlich gefährlich.»

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Den Tag beendete Antonelli als Schnellster, die 7,004 km lange Runde schaffte er im zweiten Training in 1:45,944 min, nachdem er sich am Morgen noch mit 1:47,603 min und Platz 6 hatte begnügen müssen. Danach erklärte er: «Wir haben das Blatt zwischen den Sessions klar wenden können. Im ersten freien Training hatten wir grosse Schwierigkeiten, womit wir nicht gerechnet hatten.»

«Aber wir konnten das Auto zum Guten verändern, und natürlich gibt es für uns in der Nacht noch viel zu tun. Denn Red Bull Racing ist schnell und McLaren war auch ganz vorne mit dabei. Wir müssen alles gut hinbekommen. Ermutigend ist, dass wir im Renntrimm stark ausgesehen haben», fasste der fünffache GP-Sieger zusammen.