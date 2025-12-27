1. Formel-1-Test 2026: Weshalb die Rundenzeiten Nebensache sind
Die Formel-1-Stars werden in knapp einem Monat den ersten Test mit der neuen Fahrzeuggeneration absolvieren. Dabei stehen die Rundenzeiten nicht im Fokus, mahnt Ferrari-Teamchef Fred Vasseur.
Nach einer – für viele Fahrerlager-Dauergäste viel zu kurzen – Winterpause werden die Formel-1-Teams mit ihren GP-Stars gleich drei Testfahrten absolvieren, um sich mit der neuen Fahrzeug- und Motoren-Generation vertraut zu machen. Los geht es bereits am 26. Januar mit einem fünftägigen Test hinter verschlossenen Türen.
Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya werden die neuen GP-Renner für die Saison 2026 zum ersten Mal gemeinsam auf der Piste sein – und dabei konzentrieren sich die Teams nicht auf das Tempo, vielmehr steht die Standfestigkeit im Fokus der Ingenieure, wie Fred Vasseur beim Ferrari-Weihnachtslunch betont hat.
Der Franzose erklärte gemäss «AutoAction»: «Bei einer solch radikalen technischen Veränderung ist es am wichtigsten, in der Anfangsphase Erfahrungskilometer abzuspulen. Die Leistung hat dann noch keine Priorität.»
«Durch das Sammeln von Erfahrungskilometern können wir die technischen Entscheidungen hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit überprüfen. Sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, widmen wir uns der Leistungssteigerung», fügte der 57-jährige Ingenieur an.
Und Vasseur verriet, dass er damit rechne, dass die Versionen der Fahrzeuge, die in Barcelona auf der Strecke sein werden, nur eine Basis für die Autos darstellen, die in Melbourne beim ersten Kräftemessen zum Einsatz kommen werden. Er rechne zwar nicht damit, dass die Teams nur Testträger auf die Strecke schicken werden.
«Es wird vielmehr eine A-Spezifikation sein, auf die unmittelbar andere Versionen folgen werden», vermutet der Teamchef der Scuderia. Das spricht gegen die Gerüchte, wonach ein oder zwei Teams ihre 2026er-Autos nicht rechtzeitig zum Barcelona-Test einsatzbereit haben werden. Es wird gemunkelt, dass diese dann mit Testträgern arbeiten werden, um die neuen Antriebseinheiten und Systeme für die Saison 2026 zu testen.
