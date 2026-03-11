Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

1. Sprint-Wochenende: Mercedes-Teamchef Toto Wolff erwartet harten Kampf

Beim Saisonauftakt in Melbourne präsentierte sich das Mercedes-Team in Top-Form. Dennoch rechnet Teamchef Toto Wolff beim anstehenden Sprint-Wochenende in China mit viel Gegenwind von den Rivalen.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Mercedes-Teamchef Wolff: «Wissen, dass uns ein harter Kampf bevorsteht»
Mercedes-Teamchef Wolff: «Wissen, dass uns ein harter Kampf bevorsteht»
Foto: Price / XPB Images
Mercedes-Teamchef Wolff: «Wissen, dass uns ein harter Kampf bevorsteht»
© Price / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Im ersten Qualifying der neuen Saison im Albert Park von Melbourne war Mercedes in einer eigenen Liga unterwegs. George Russell und Kimi Antonelli sicherten sich die ersten beiden Startplätze für den Grand Prix in der australischen Metropole – und kamen nach 58 Rennrunden auch als Erste ins Ziel. Allerdings mussten sich die beiden Sternfahrer ihre Positionen erkämpfen, denn die Konkurrenz machte ihnen zumindest zu Beginn des Rennens das Leben schwer.

Werbung

Werbung

Nach dem Fallen der Zielflagge waren nicht alle Fahrer glücklich. So übten etwa Weltmeister Lando Norris und Red Bull Racing-Star Max Verstappen deutliche Kritik an der neuen Formel 1. Es war nicht das erste Mal, dass sich die beiden WM-Gegner des Vorjahres über die neue Fahrzeuggeneration und die Fahrweise, die sie erfordert, ausgelassen haben.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagt dazu: «Das erste Rennwochenende in Melbourne unter dem neuen Reglement war intensiv und spannend. Wie bei grossen Veränderungen üblich, gibt es Dinge, die optimiert und verbessert werden müssen, und es gibt eine gewisse Negativität zu überwinden. Das gehört aber dazu und ist ganz normal.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Wichtig ist, dass wir den Fans zuhören und verstehen, was ihnen wichtig ist. Im gesamten Feld gab es viele Zweikämpfe, bei dem die Fahrer das Maximum aus ihren Autos herausholen mussten. Ich bin zuversichtlich, dass sich dies mit zunehmendem Verständnis der Teams und einer Annäherung des Feldes weiter verbessern wird», ist sich der Wiener sicher.

Werbung

Werbung

Toto Wolff verrät: Darauf fokussiert sich das Mercedes-Team

«Unser Fokus liegt darauf, die erforderliche Arbeit zu leisten, um in diesem Kampf mitzumischen. In Australien standen wir vor einigen Herausforderungen, was bei solchen neuen Autos zu erwarten war. Das Team hat diese gut gemeistert, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Wir haben viel gelernt und viele Bereiche identifiziert, in denen wir uns verbessern müssen», betonte der Teamchef.

«Dies wollen wir in China umsetzen. Da es sich um ein Sprint-Wochenende mit nur einer freien Trainingsstunde handelt, wird es noch schwieriger sein, das Auto vor der ersten entscheidenden Session in ein gutes Arbeitsfenster zu bringen. Am vergangenen Wochenende haben wir einen engen Kampf an der Spitze mit Ferrari erlebt, und mehrere andere Teams haben ihr volles Potenzial noch nicht gezeigt. Wir wissen also, dass uns ein harter Kampf bevorsteht», ist sich der 54-Jährige sicher.

«Hoffentlich kann unser Sport an diesem Wochenende wieder eine gute Show bieten. Die Formel 1 wird weltweit immer beliebter und China bildet da keine Ausnahme. Seit unserer Rückkehr nach Shanghai im Jahr 2024 haben wir ein grossartiges Publikum und grosses Interesse erlebt. China ist sowohl für unseren Sport als auch für Mercedes als Automobilhersteller ein wichtiges Land, und wir freuen uns darauf, dort noch viele Jahre lang Rennen zu fahren», ergänzte Wolff.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 3. Freies Training

  6. Startaufstellung

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

58

1:23:06,801

1:22,670

25

02

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

58

+2,974

1:22,417

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

58

+15,519

1:22,579

15

04

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

58

+16,144

1:22,423

12

05

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

58

+51,741

1:22,358

10

06

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

58

+54,617

1:22,091

8

07

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

87

57

+1 Runde

1:24,020

6

08

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

57

+1 Runde

1:24,182

4

09

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

57

+1 Runde

1:23,257

2

10

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

57

+1 Runde

1:24,486

1

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  4. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  5. Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    10.–12.04.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien