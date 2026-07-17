1. Training Belgien: Max Verstappen schnell, Sorgenfalten für McLaren-Stars

Obwohl die Wetterprognose für den Auftakt auf dem Circuit de Spa-Francorchamps Regen vorhersah, durften die GP-Stars das erste freie Training des Rennwochenendes am Freitag bei strahlendem Sonnenschein und 24 Grad Celsius Aussentemperatur in Angriff nehmen. Der Asphalt des Kult-Kurses in den Ardennen hatte sich auf mehr als 40 Grad aufgeheizt, als die ersten Fahrzeuge die Box verliessen.

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Die knapp 7 km lange Piste füllte sich schnell und entsprechend schnell leuchteten auch die ersten Rundenzeiten auf. In der ersten Viertelstunde hielt sich das Red Bull Racing-Duo Max Verstappen und Isack Hadjar an der Spitze, wobei der vierfache Champion der Schnellere war. Allerdings blieb es nicht dabei, Hadjar, der im Gegensatz zu Verstappen auf den weichen Reifen ausrückte, setzte sich mit 1:47,778 min an die Spitze, dahinter folgte sein Teamkollege vor dem Ferrari-Duo Lewis Hamilton und Charles Leclerc.

Schnelle Racing Bulls-Zeiten

Das Racing Bulls-Duo Arvid Lindblad und Liam Lawson stellte seinen Speed mit der sechst- und siebtschnellsten Rundenzeit unter Beweis, erst danach folgten George Russell, Oscar Piastri und Kimi Antonelli. Nico Hülkenberg, Alex Albon, Franco Colapinto, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Oliver Bearman, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Lance Stroll, Jak Crawford (im Auto von Fernando Alonso) und Lando Norris komplettierten die Zeitenliste.

Letzterer drehte eine ungezeitete Runde und verschwand für eine ganze Weile in die Box, bis er knapp sechs Minuten vor Halbzeit auf weichen Reifen ausrückte. Während der Session veröffentlichte die FIA die Liste der frischen Motor-Teile, die an diesem Wochenende eingesetzt werden, und bestätigte damit, dass Hadjar, Stroll und Norris mit einer Hypothek ins zehnte Rennen der Saison starten werden.

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Oscar Piastri mit Problemen

Bis zur Halbzeit hatte auch Antonelli auf die weichen Reifen gewechselt und der WM-Leader übernahm mit 1:47,603 min die Spitzenposition. Auf dieser hielt er sich allerdings nicht lange, bald war wieder Verstappen mit 1:47,070 min der Schnellste, weil auch der Red Bull Racing-Star auf den weichen Reifen ausgerückt war. Immer mehr Fahrer gaben auf den rot markierten Gummis Gas und entsprechend viel Bewegung gab es auf dem Zeitenmonitor. An der Spitze änderte sich allerdings nichts mehr.

In der Schlussphase gab es einige Ausritte, weil alle noch einmal auf weichen Reifen Gas gaben. Oscar Piastri wurde angewiesen, nach einem ungeplanten Stopp auf der Strecke langsam zur Box zurückzukehren, weil es ein Hydraulikproblem gab. Am Ende hatte Verstappen die Nase vor Hamilton, Leclerc, Hadjar, Piastri, Antonelli, Norris, Russell, Lindblad und Bortoleto. Lawson, Hülkenberg, Bearman, Albon, Colapinto, Ocon, Gasly, Bottas, Pérez, Sainz, Stroll und Crawford reihten sich auf den weiteren Plätzen ein.