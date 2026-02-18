2. Bahrain-Test: Leclerc/Ferrari 1., Red Bull-Ford & Aston Martin in Sorge

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-26, 1:33,739 (70 Runden) Lando Norris (GB), McLaren MCL40-Mercedes, 1:34,052 (54) Kimi Antonelli (I), Mercedes W17, 1:34,158 (69) Alex Albon (T), Williams FW48-Mercedes, 1:35,690 (55) Pierre Gasly (F), Alpine A526-Mercedes, 1:35,898 (61) Isack Hadjar (F), Red Bull Racing RB22-Red Bull Ford, 1:36,188 (13) Esteban Ocon (F), Haas VF-26-Ferrari, 1:36,418 (65) Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR26-Honda, 1:36,536 (28) Nico Hülkenberg (D), Audi R26, 1:36,741 (49) Arvid Lindblad (GB), Racing Bulls VCARB03-Red Bull Ford, 1:36,769 (75) Sergio Pérez (MEX), Cadillac-Ferrari, 1:40,892 (24)