2. Bahrain-Test, Tag 1: Verstappen fehlt, Red Bull Racing-Begleiter ist weg

Von 18.–20. Februar finden auf dem Bahrain International Circuit die dritten Wintertests statt (zuvor Barcelona und letzte Woche Bahrain). Max Verstappen (Red Bull-Ford) lässt den ersten Tag aus.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Hollywood-Star Keanu Reeves und Max Verstappen
Hollywood-Star Keanu Reeves und Max Verstappen
Foto: Red Bull Content Pool
Hollywood-Star Keanu Reeves und Max Verstappen
© Red Bull Content Pool

Die letzten drei Testtage vor dem WM-Auftakt in Australien stehen bevor: Von Mittwoch, 18. Februar, bis Freitag, 20. Februar, wird es für die Teams um zwei Schwerpunkte gehen – Standfestigkeit erlangen, Speed finden.

Wer jetzt noch Kinderkrankheiten bekämpft, der ist gravierend im Rückstand. Denn die Top-Teams sind längst zu Rennsimulationen übergegangen.

Einige Teams werden zum zweiten Bahrain-Tests zudem neue Teile bringen, um Tempo zu gewinnen.

Max Verstappen fährt nicht

Max Verstappen wird den ersten Tag nicht fahren. Red Bull Racing hat entschieden, am 18. Februar den ganzen Tag lang den 21-jährigen Pariser Isack Hadjar auf die Bahn zu bringen. Die meisten Teams machen mit dem bewährten Prinzip weiter: ein Pilot in den ersten vier Stunden (europäischer Winterzeit 8.00 bis 12.00 Uhr), der anderen in den zweiten vier Stunden (nach Mittagspause 13.00 bis 17.00 Uhr).

Bei Red Bull Racing-Ford wird dann Max am 19. Februar den ganzen Tag auf den Bahrain International Circuit gehen, am Freitag wird die Arbeit geteilt: Hadjar, dann Verstappen.

Inzwischen müssen der vierfache Formel-1-Weltmeister und seine Mannschaft einen Verlust hinnehmen: der langjährige Chefdesigner Craig Skinner hat das Team aus persönlichen Gründen verlassen, nach 20 Jahren in Diensten von Red Bull Racing.

Red Bull Racing verliert Chefdesigner

Skinner war 2006 zum Team aus Milton Keynes gestossen, nachdem er als Spezialist für Flussdynamik beim britischen Unternehmen Fluent Inc. tätig gewesen war.

Craig Skinner und Max Verstappen
Craig Skinner und Max Verstappen
Foto: XPB
Craig Skinner und Max Verstappen
© XPB

Er begann seine Arbeit bei Red Bull Racing als CFD-Spezialist (computational fluid dynamics, wenn am Computer Luftfluss berechnet und visualisiert wird), 2009 wurde er zum Leiter der CFD-Abteilung ernannt.

2014 eine erneut Beförderung, zum stellvertretenden Aerodynamik-Chef, 2018 wurde der Leiter der Aero-Abteilung, 2022 schliesslich Chefdesigner. In dieser Funktion war er für den 2023er Rennwagen von Red Bull Racing verantwortlich, mit dem RBR 21 von 22 Saisonrennen gewann (19 Verstappen, 2 Sergio Pérez).

Red Bull Racing teilt mit: "Nach 20 Jahren im Team wird Craig Skinner, unser Chefdesigner, das Red Bull Technology Team verlassen. Craig war ein wesentlicher Bestandteil unseres Teams und seines Erfolgs, und wir möchten ihm für seine harte Arbeit und sein Engagement danken. Das gesamte Red Bull Team wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.»

Es ist nicht bekannt, ob Craig Skinner einen neuen Job in der Formel 1 annehmen wird.

  • Am Mittwoch 18. Februar fahren

  • McLaren: Lando Norris, dann Oscar Piastri

  • Mercedes: Kimi Antonelli, dann George Russell

  • Ferrari: Charles Leclerc, dann Lewis Hamilton

  • Red Bull Racing: Isack Hadjar

  • Williams: Alex Albon, dann Carlos Sainz

  • Racing Bulls: Arvid Lindblad, dann Liam Lawson

  • Aston Martin: Lance Stroll, dann Fernando Alonso

  • Haas: Esteban Ocon, dann Oliver Bearman

  • Audi: Nico Hülkenberg, dann Gabriel Bortoleto

  • Alpine: Pierre Gasly, dann Franco Colapinto

  • Cadillac: Sergio Pérez, dann Valtteri Bottas

