Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

2. Bahrain-Test, Tag 2: Verstappen und Hamilton auf der Bahn

Am zweiten Formel-1-Testtag in Bahrain fahren mehrere Piloten den ganzen Tag. Unter anderem Max Verstappen (Red Bull Racing) und Lewis Hamilton (Ferrari) sind volle acht Stunden im Einsatz.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Hamilton und Verstappen bei der Pressekonferenz, heute beide auf der Bahn
Hamilton und Verstappen bei der Pressekonferenz, heute beide auf der Bahn
Foto: XPB Images
Hamilton und Verstappen bei der Pressekonferenz, heute beide auf der Bahn
© XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Nachdem die meisten Teams am ersten Tag des zweiten Bahrain-Tests noch die Sessions aufgeteilt hatten, sind am zweiten Tag mehrere Einzelkämpfer auf der Bahn: Max Verstappen wird den gesamten Tag für Red Bull Racing bestreiten (nachdem am Mittwoch nur Isack Hadjar im Auto saß, jedoch wegen eines technischen Problems nicht viele Runden drehen konnte).

Werbung

Werbung

Auch bei Ferrari (Lewis Hamilton), Aston Martin (Fernando Alonso), den Racing Bulls (Liam Lawson), Williams (Alex Albon), Alpine (Franco Colapinto) ist am Donnerstag nur ein Fahrer auf der Bahn. All diese Teams hatten am Mittwoch noch die Sessions 50:50 geteilt. Die Teams können sich also am Mittwoch Umbauarbeiten zur Mittagszeit sparen.

Am frühen Morgen war es in Bahrain zunächst neblig, doch laut Wettervorhersage soll es ein sonniger Tag werden mit nur wenig Wind. Kurz vor Beginn der Session war es auch wie angekündigt bereits klar. Gute Testbedingungen also für den vorletzten Tag vor Saisonstart.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

  • Am Donnerstag, 19. Februar, fahren:

  • McLaren: Lando Norris, dann Oscar Piastri

  • Mercedes: George Russell, dann Kimi Antonelli

  • Ferrari: Lewis Hamilton

  • Red Bull Racing: Max Verstappen

  • Williams: Alex Albon

  • Racing Bulls: Liam Lawson

  • Aston Martin: Fernando Alonso

  • Haas. Oliver Bearman, dann Esteban Ocon

  • Audi: Gabriel Bortoleto, dann Nico Hülkenberg

  • Alpine: Franco Colapinto

  • Cadillac: Valtteri Bottas, dann Sergio Perez

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26.–30.01.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26.–30.01.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  4. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  5. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien