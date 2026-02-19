2. Bahrain-Test, Tag 2: Verstappen und Hamilton auf der Bahn
Am zweiten Formel-1-Testtag in Bahrain fahren mehrere Piloten den ganzen Tag. Unter anderem Max Verstappen (Red Bull Racing) und Lewis Hamilton (Ferrari) sind volle acht Stunden im Einsatz.
Nachdem die meisten Teams am ersten Tag des zweiten Bahrain-Tests noch die Sessions aufgeteilt hatten, sind am zweiten Tag mehrere Einzelkämpfer auf der Bahn: Max Verstappen wird den gesamten Tag für Red Bull Racing bestreiten (nachdem am Mittwoch nur Isack Hadjar im Auto saß, jedoch wegen eines technischen Problems nicht viele Runden drehen konnte).
Auch bei Ferrari (Lewis Hamilton), Aston Martin (Fernando Alonso), den Racing Bulls (Liam Lawson), Williams (Alex Albon), Alpine (Franco Colapinto) ist am Donnerstag nur ein Fahrer auf der Bahn. All diese Teams hatten am Mittwoch noch die Sessions 50:50 geteilt. Die Teams können sich also am Mittwoch Umbauarbeiten zur Mittagszeit sparen.
Am frühen Morgen war es in Bahrain zunächst neblig, doch laut Wettervorhersage soll es ein sonniger Tag werden mit nur wenig Wind. Kurz vor Beginn der Session war es auch wie angekündigt bereits klar. Gute Testbedingungen also für den vorletzten Tag vor Saisonstart.
Am Donnerstag, 19. Februar, fahren:
McLaren: Lando Norris, dann Oscar Piastri
Mercedes: George Russell, dann Kimi Antonelli
Ferrari: Lewis Hamilton
Red Bull Racing: Max Verstappen
Williams: Alex Albon
Racing Bulls: Liam Lawson
Aston Martin: Fernando Alonso
Haas. Oliver Bearman, dann Esteban Ocon
Audi: Gabriel Bortoleto, dann Nico Hülkenberg
Alpine: Franco Colapinto
Cadillac: Valtteri Bottas, dann Sergio Perez
