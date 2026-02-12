2. Bahrain-Testtag: Fernando Alonso und Weltmeister Lando Norris im Einsatz

Am ersten Testtag waren 18 der 22 Formel-1-Stammfahrer im Einsatz, und die schnellste Rundenzeit stellte Weltmeister Lando Norris auf. Der McLaren-Star teilte sich den Tag mit seinem Teamkollegen Oscar Piastri, der den Auftakt übernahm und den MCL40 zur Mittagspause übergab. Am heutigen Donnerstag darf Norris den ganzen Tag Gas geben.

Seine ersten Bahrain-Testkilometer wird Fernando Alonso bestreiten, der auch den ganzen Tag im AMR26 sitzen wird. Der zweifache Weltmeister musste sich beim gestrigen Testauftakt auf dem Wüstenkurs mit der Zuschauerrolle begnügen, weil sein Teamkollege Lance Stroll die Testarbeit am Steuer übernommen hatte.

Auch für Liam Lawson, Ollie Bearman und Isack Hadjar stehen die ersten Bahrain-Kilometer im 2026er-Auto auf dem Programm. Während Hadjar und Bearman wie Alonso den ganzen Testtag übernehmen, steigt Lawson zur Mittagspause aus und lässt erneut Rookie Arvid Lindblad fahren.

Bei Ferrari ist Charles Leclerc den ganzen Tag im Einsatz, auch Alpine lässt mit Pierre Gasly nur einen Fahrer das Tageswerk stemmen. Mercedes, Williams, Cadillac und Audi setzen beide Fahrer ein. Beim Werksteam der Sternmarke übernimmt Kimi Antonelli die ersten Test-Stunden, bevor er das Steuer an George Russell übergibt. Williams lässt Alex Albon zuerst Gas geben, am Nachmittag darf dann Carlos Sainz seine Runden drehen.

Formel-1-Neuling Cadillac schickt Sergio Pérez vor der Mittagspause auf die Bahn, danach darf Valtteri Bottas weitere Testkilometer sammeln und bei Audi macht Nico Hülkenberg den Anfang und übergibt dann an Gabriel Bortoleto.

Diese Formel-1-Fahrer sind am 2. Bahrain-Testtag im Einsatz: