2. Bahrain-Testtag: Fernando Alonso und Weltmeister Lando Norris im Einsatz

Am zweiten Bahrain-Testtag kommen jene Fahrer zum Einsatz, die am Mittwoch zuschauen mussten, auch Formel-1-Urgestein Fernando Alonso rückt aus. Bei McLaren sitzt Lando Norris den ganzen Tag im Auto.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Formel-1-Champion Lando Norris darf den ganzen Tag im MCL40 Gas geben
Formel-1-Champion Lando Norris darf den ganzen Tag im MCL40 Gas geben
Foto: Charniaux / XPB Images
Formel-1-Champion Lando Norris darf den ganzen Tag im MCL40 Gas geben
© Charniaux / XPB Images

Am ersten Testtag waren 18 der 22 Formel-1-Stammfahrer im Einsatz, und die schnellste Rundenzeit stellte Weltmeister Lando Norris auf. Der McLaren-Star teilte sich den Tag mit seinem Teamkollegen Oscar Piastri, der den Auftakt übernahm und den MCL40 zur Mittagspause übergab. Am heutigen Donnerstag darf Norris den ganzen Tag Gas geben.

Seine ersten Bahrain-Testkilometer wird Fernando Alonso bestreiten, der auch den ganzen Tag im AMR26 sitzen wird. Der zweifache Weltmeister musste sich beim gestrigen Testauftakt auf dem Wüstenkurs mit der Zuschauerrolle begnügen, weil sein Teamkollege Lance Stroll die Testarbeit am Steuer übernommen hatte.

Auch für Liam Lawson, Ollie Bearman und Isack Hadjar stehen die ersten Bahrain-Kilometer im 2026er-Auto auf dem Programm. Während Hadjar und Bearman wie Alonso den ganzen Testtag übernehmen, steigt Lawson zur Mittagspause aus und lässt erneut Rookie Arvid Lindblad fahren.

Empfehlungen

Bei Ferrari ist Charles Leclerc den ganzen Tag im Einsatz, auch Alpine lässt mit Pierre Gasly nur einen Fahrer das Tageswerk stemmen. Mercedes, Williams, Cadillac und Audi setzen beide Fahrer ein. Beim Werksteam der Sternmarke übernimmt Kimi Antonelli die ersten Test-Stunden, bevor er das Steuer an George Russell übergibt. Williams lässt Alex Albon zuerst Gas geben, am Nachmittag darf dann Carlos Sainz seine Runden drehen.

Formel-1-Neuling Cadillac schickt Sergio Pérez vor der Mittagspause auf die Bahn, danach darf Valtteri Bottas weitere Testkilometer sammeln und bei Audi macht Nico Hülkenberg den Anfang und übergibt dann an Gabriel Bortoleto.

Diese Formel-1-Fahrer sind am 2. Bahrain-Testtag im Einsatz:

  • McLaren: Lando Norris

  • Mercedes: Kimi Antonelli / George Russell

  • Red Bull Racing: Isack Hadjar

  • Ferrari: Charles Leclerc

  • Williams: Alex Albon / Carlos Sainz

  • Racing Bulls: Liam Lawson / Arvid Lindblad

  • TGR-Haas: Ollie Bearman

  • Alpine: Pierre Gasly

  • Cadillac: Sergio Pérez / Valtteri Bottas

  • Audi: Nico Hülkenberg / Gabriel Bortoleto

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05.–07.12.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26.–30.01.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

