2. Bahrain-Testtag: Ferrari und McLaren stark, Lange Pause für Isack Hadjar

Bahrain-Test, Tag 2 nach 4 Stunden 1. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-26, 1:34,273 min (62 Runden) 2. Lando Norris (GB), McLaren MCL40-Mercedes, 1:34,784 (64) 3. Pierre Gasly (F), Alpine A526-Mercedes, 1:36,723 (61) 4. Oliver Bearman (GB), Haas VF-26-Ferrari, 1:37,025 (55) 5. Alex Albon (T), Williams FW48-Mercedes, 1:37,229 (62) 6. Nico Hülkenberg (D), Audi R26, 1:37,266 (47) 7. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls VCARB03-Red Bull Ford, 1:38,017 (50) 8. Sergio Pérez (MEX), Cadillac-Ferrari, 1:38,653 (42) 9. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR26-Honda, 1:38,960 (55) 10. Kimi Antonelli (I), Mercedes W17, keine Zeit (3) 11. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing RB22-Ford, keine Zeit (1)