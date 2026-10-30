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2. Training Mexiko: Leclerc/Ferrari P1, Verstappen-Crash, Aus für Hamilton

Zweites Training zum Traditions-GP von Mexiko im Autódromo Hermanos Rodríguez: Leclerc vor Norris und Russell, Kollision zwischen Verstappen und Lawson, Pech für Ferrari-Superstar Hamilton.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Bestzeit für Ferrari-Fahrer Charles Leclerc
Bestzeit für Ferrari-Fahrer Charles Leclerc
Foto: XPB
Bestzeit für Ferrari-Fahrer Charles Leclerc
© XPB

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Das erste Training hatte gezeigt: Die Bahn mit den frisch asphaltierten Bereichen zwischen den Kurven 11 und 1 erlaubt flotte Rundenzeiten, selbst wenn die Haftung wegen der Meereshöhe knifflig bleibt. Wir sahen viele Quersteher und Verbremser, also normales Tagesgeschäft im Autódromo Hermanos Rodríguez.

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Bei 25 Grad Lufttemperatur und 39 Grad Pistentemperatur ging’s los. Aber nicht sofort für Haas-Fahrer Oliver Bearman. In dessen Rennwagen musste eine neue Antriebseinheit von Ferrari eingebaut werden.

Im Aufgabenheft der Rennställe: Abstimmung der Autos für den kniffligen Kurs und Ausloten der verschiedenen Mischungen. Pirelli hatte die drei weichsten Mischungen mitgebracht, C3 (hart, weiss markiert), C4 (mittelhart, gelb) und C5 (weich, rot).

Max Verstappen (im ersten Training nicht im Auto) ging sofort auf weichen Reifen auf die Bahn. Derweil hatte auch der andere Haas-Fahrer Sorgen. Esteban Ocon beklagte sich, dass er keine Servo-Lenkung zur Verfügung habe. Und Bearman, nun auf der Bahn, blieb stehen, konnte den Wagen aber wieder in Gang bringen und kehrte in langsamer Fahrt an die Box zurück.

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Racing Bulls-Fahrer Liam Lawson jammerte, aufgehalten zu werden: «Bin ich vielleicht unsichtbar oder was?»

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Stand nach zehn Minuten: Leclerc, Hamilton, Piastri, Norris, Verstappen, Russell.

Sorgen für Audi-Fahrer Gabriel Bortoleto: Leck im Kühlsystem der Batterie, Zwangspause für den jungen Brasilianer.

Auch das McLaren-Duo Oscar Piastri und Lando Norris tat sich schwer, den richtigen Bremspunkt für Kurve 1 zu finden, Verbremser zuerst beim australischen GP-Sieger, dann beim 2025er Weltmeister aus England.

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Haben wir schon ein Rennen? Liam Lawson und Max Verstappen lieferten sich ein knallhartes Duell, keiner wollte nachgeben, Teile vom Frontflügel von Lawsons Auto flogen davon. Die Rennleitung zeigte die rote Flagge, um die Trümmerteile von der Bahn zu holen.

Die Regelhüter kündigten an, sich die heisse Szene der zwei Red Bull-Fahrer nochmals anzusehen.

Lawson am Funk: «Er ist mir einfach reingefahren, Bro, einfach in mir rein. Jedes Wochenende!»

Auch der Wagen von Verstappen wurde beschädigt, am linken Luftleit-Element, das unten dem Seitenkasten vorgelagert ist.

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Nach sieben Minuten Pause ging es weiter. Stand nach 20 Minuten: Leclerc, Hamilton, Piastri, Antonelli, Norris, Verstappen. Die ersten Fünf auf mittelharten Reifen, Verstappen auf weichen.

Noch keine Spur von Audi-Fahrer Bortoleto.

Kimi Antonelli rückte auf P2 hoch (noch immer auf mittelharten Walzen), die Ferrari hingegen nun auf weichen Pirelli. Der Monegasse Leclerc (Schnellster im ersten Training) übertrieb es vor dem Stadionteil, irritiert von Cadillac-Fahrer Pérez, und musste seinen Versuch abbrechen. McLaren-Fahrer Lando Norris übernahm die Führung.

Leclerc beim frischen Versuch: Massiver Verbremser in die erste Kurve hinein, also auch diese Runde im Eimer.

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Zu allem Übel gab es auch noch einen Rüffel der Rennpolizei, wegen unregelmässiger Fahrweise.

Lewis Hamilton blieb hinter den Erwartungen zurück, P4 hinter Norris,

Dann Warnung von Ferrari: «Lewis, wir müssen das Auto anhalten.» Der siebenfache Weltmeister stellte den Ferrari linkerhand neben die Fahrbahn, virtuelle Safety Car-Phase. Der Engländer kletterte aus dem Wagen, Feierabend.

Zuvor hatte sich Lewis am Funk gemeldet: «Ich habe keine Motorleistung mehr.»

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Die 30 verlorenen Minuten für den Briten bedeuten: Keine Erfahrung mit den weichen Reifen, Erfahrungsrückstand gemessen an Leclerc. Sein Wochenende ist soeben schwieriger geworden.

Leclerc nahm auf gebrauchten weichen Reifen einen neuen Anlauf – zwei Zehntel schneller als Norris, wieder Leader!

Lando rannte kurz darauf erfolgslos gegen diese frische Bestzeit an. Ebenso wie Antonelli und Russell, die es auch nicht schafften, Leclerc von der Spitze zu verdrängen.

Charles Leclerc damit (wie eine Woche zuvor in Texas) den ganzen Freitag über Schnellster. Die Tifosi dürfen träumen.

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Charles Leclerc

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Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

35

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Lando Norris

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McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

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George Russell

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George Russell

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

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Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

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Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

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Oracle Red Bull Racing

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Isack Hadjar

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Isack Hadjar

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Liam Lawson

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