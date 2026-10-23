Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

2. Training USA-GP: Leclerc/Antonelli/Verstappen, drei Fahrer mit Strafen!

Zweites Training zum Traditions-GP der USA: Ferrari-Fahrer Charles Leclerc fährt Bestzeit, vor Kimi Antonelli, Max Verstappen und Lewis Hamilton. Schon drei Piloten wissen – sie werden strafversetzt.

Formel 1

Charles Leclerc im Ferrari
Charles Leclerc im Ferrari
Foto: XPB
Charles Leclerc im Ferrari
© XPB

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Das zweite freie Training zum US-amerikanischen WM-Lauf fand wie die ersten 60 Minuten bei prachtvollem Wetter statt: 30 Grad, die Bahn bei 43 Grad.

Werbung

Werbung

Die kraftvollsten Eindrücke aus dem ersten Training: Ferrari gab mit Charles Leclerc den Ton an (zum sechsten Mal in einem ersten Training 2026) – auf eine Runde mit Bestzeit, im Dauerlauf ebenfalls der Schnellste.

Jedoch: Max Verstappen wäre einmal schneller gewesen, jedoch wurde dem Niederländer die Runde aberkannt, weil er dabei einmal kurz neben der Bahn gewesen war.

Im Artikel erwähnt

Kurze Aufregung gleich zu Beginn des Trainings: Missverständnis ausgerechnet zwischen den Red Bull-Fahrern Max Verstappen und Liam Lawson, in Kurve 1, der Neuseeländer hatte den Niederländer nicht kommen sehen.

Werbung

Werbung

Das hatten wir auch nicht kommen sehen: Schon drei Fahrer mit einer Strafversetzung. Racing Bulls-Fahrer wird wegen Einbaus eines neuen Verbrenners um fünf Ränge zurück müssen; Audi-Fahrer Gabriel Bortoleto startet am Ende des Feldes, 20 Plätze zurück; und Alpine-Pilot Franco Colapinto muss um 10 Ränge zurück. Mehr wird zweifellos folgen.

TV-Programm

Max Verstappen setzte auf mittelharten Pirelli eine erste Messlatte (vor Russell, Hadjar und Norris), während sein Red Bull Racing-Stallgefährte Helm-Probleme hatte: «Ich kann das Visier nicht komplett schliessen, ich muss reinkommen.»

WM-Leader Kimi Antonelli am Funk: «Mein Sitz bewegt sich wie verrückt, es ist nicht angenehm.» Der 20-jährige kommende Weltmeister brachte seinen Mercedes zum kleinen Service an die Box. Die fleissigen Mechaniker arbeiteten fast zehn Minuten lang am störrischen Sitz.

Unter den Augen der US-amerikanischen Rennlegende Mario Andretti (zu Gast bei Cadillac) rückte Ferrari-Fahrer Charles Leclerc auf P2 hinter Verstappen.

Werbung

Werbung

Nach zwölf Minuten schnappte Norris dem vierfachen Champion Verstappen die Führung weg, dann sofort unterboten von George Russell im Mercedes, die Strecke baute rasant mehr Haftung auf.

Nach einer Viertelstunde übte Red Bull Racing mit Hadjar für Verstappen Windschattenfahren auf der Gegengeraden. Prompt holte sich Max auf mittelharten Reifen die Führung zurück, 101 Tausendstel vor Georg Russell.

Wo wir gerade bei Russell sind: Charles Leclerc wollte den Briten überholen, der Mercedes-Fahrer sah den Monegassen wohl nicht, da ging es nur noch um Zentimeter. Der Kommentar von Leclerc wurde nicht überliefert.

Russell erhielt die schwarz/weisse Flagge als Warnung, sich solch eine Blockade nicht nochmals zu leisten. Dann eine Meldung der FIA: Die Aktion wird genauer angeschaut. Aber kurz darauf wurde der Engländer vom Haken gelassen.

Werbung

Werbung

Kimi Antonelli rückte nach 22 Minuten (und festgezurrtem Sitz) auf P3 hinter Verstappen und Russell, Ferrari zu diesem Zeitpunkt auf P6 (Leclerc) und P9 (Hamilton), Nico Hülkenberg im Audi auf P13.

Die Top-Piloten gönnten sich nach einer knappen halben Stunde die weichste Reifenmischung von Pirelli: Leclerc klaute Verstappen die Führung, dahinter Hamiton (aber schon mehr als eine halbe Sekunde langsamer als Leclerc).

WM-Leader Kimi Antonelli rückte auf Platz 2 hoch, der 2025er Champion Lando Norris ruderte fast gleichzeitig von der Bahn, aber ausser seinem Stolz und einem linken Vorderreifen wurde nichts verletzt.

Williams in Schwierigkeiten. GP-Sieger Carlos Sainz stöhnte am Funk: «Ich habe null Vertrauen in die Hinterachse.» Nur Cadillac zu diesem Zeitpunkt schlechter als die beiden Williams.

Werbung

Werbung

Fernando Alonso hatte andere Probleme. Er zeigte Daumen hoch aus dem Cockpit und ätzte mit von Ironie triefender Stimme am Funk: «Bravo, Russell.»

Vielleicht leidet George Russell ja auch an Jetlag – obschon er um die ganze Welt das eigene Kissen und eine Matratze herumschleppt.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 2. Training

  2. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit

01

16

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

30

1:35,291

02

12

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

25

+0,042

03

3

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

24

+0,189

04

44

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

26

+0,615

05

63

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

27

+0,744

06

30

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

27

+1,040

07

1

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

27

+1,082

08

81

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

27

+1,096

09

6

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

24

+1,120

10

87

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

28

+1,245

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  5. Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM