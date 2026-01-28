Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

3. Barcelona-Tag: Audi hat Probleme, Antonelli schockiert im Mercedes

Bärenstarke Darbietung von Kimi Antonelli im Mercedes: Der 19-jährige Italiener unterbietet die Bestmarke seines Stallgefährten George Russell. Probleme hingegen bei Nico Hülkenberg (Audi).

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Kimi Antonelli im Mercedes
Kimi Antonelli im Mercedes
Foto: Mercedes
Kimi Antonelli im Mercedes
© Mercedes

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Seit Monaten geisterte durchs Fahrerlager: Mercedes mache mit der neuen Antriebseinheit für 2026 einen feinen Job, da müsse sich die Konkurrenz von Ferrari, Honda, Audi und Red Bull Powertrains/Ford tüchtig strecken.

Werbung

Werbung

Am dritten Testtag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya hat der fünffache GP-Sieger George Russell am Morgen mal locker eine neue Wintertest-Bestzeit in den Asphalt gebrannt (1:17,581 min). Gewiss, dafür gibt es keine WM-Punkte, aber Mercedes scheint wirklich gut aufgestellt zu sein. Das sind gute Nachrichten für den Werksrennstall mit Russell und Kimi Antonelli, aber auch für die Mercedes-Kunden McLaren, Williams und Alpine.

Antonelli noch schneller als Russell

Russell, WM-Vierter 2022 und 2025, hat im vergangenen Herbst wiederholt betont: «Ich bin bereit, um mit einem Siegerauto ein Wörtchen mitzureden bei der Titelvergabe.» Radio Fahrerlager meldet, dass Mercedes am 28. Januar ein wenig mehr Leistung freigegeben hat, weil die Antriebseinheit klaglos läuft.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Am ersten Testtag hatte Mercedes 150 Runden abgespult, Russell alleine schaffte am dritten Tag am Morgen weitere 100. Der Renner ist standfest und schnell.

Werbung

Werbung

Am Nachmittag unterbot Kimi Antonelli die Zeit von Russell um zwei Zehntelsekunden (1:17,362 min), allerdings liegt das noch immer rund sechs Sekunden hinter der schnellsten Rundenzeit aus dem Abschlusstraining zum Spanien-GP 2025. Da ist also noch viel Luft nach oben.

Zögerlicher Start von Weltmeister Lando Norris (McLaren)

Am 28. Januar begann Konstrukteurs-Weltmeister McLaren mit der Arbeit in Katalonien, am Lenkrad Lando Norris. Die meiste Zeit des Morgens verging mit kurzen Einsätzen von ein bis zwei Runden, um den neuen Rennwagen des Typs MCL40 zu prüfen.

Lando Norris im McLaren MCL40
Lando Norris im McLaren MCL40
Foto: F1
Lando Norris im McLaren MCL40
© F1

Danach gab es eine ziemlich lange Mittagspause. Leider können wir nicht sagen, ob das plangemäss oder aufgrund eines Problems war. Zur Erinnerung: Der Fünftages-Test findet hinter verschlossenen Toren statt, keine Fans, keine Medienvertreter.

Werbung

Werbung

Nico Hülkenberg und Audi in Schwierigkeiten

So hatten sich Nico Hülkenberg und Audi das bestimmt nicht vorgestellt: Nach nur fünf Runden am Morgen blieb der R26-Rennwagen von Hülki stehen, die Rede ist von einem Hydraulikdefekt (vom Team unbestätigt).

Nico Hülkenberg
Nico Hülkenberg
Foto: Instagram/NicoHülkenberg
Nico Hülkenberg
© Instagram/NicoHülkenberg

Die zweite rote Flagge wurde durch Oliver Bearman verursacht. Auch sein Haas-Renner verschwand für Stunden in der Box.

Haas-Teamchef Ayao Komatsu: «Die Standfestigkeit war heute nicht optimal, daher konnten wir nicht alles ausprobieren, was wir uns vorgenommen hatten. Aber am Montag sind wir mit Esteban Ocon 154 Runden gefahren, daher sind wir in Sachen Kilometerleistung auf Kurs. Zudem – die Tests sind nun mal dazu da, solche Wehwehchen aufzuspüren.»

Werbung

Werbung

Die dritte rote Flagge des Tages verursachte der junge Arvid Lindblad im Rennwagen der Racing Bulls kurz vor 15.00 Uhr. Allerdings war der GP-Neuling bald wieder am Fahren, da hatte es sich wohl nur um eine Kleinigkeit gehandelt.

Williams: Alles klar für Bahrain – Aston Martin kommt

Inzwischen hat der Traditionsrennstall Williams bestätigt, dass die Briten am zweiten Bahrain-Test teilnehmen werden. Teamchef James Vowles: «Wir haben alle erforderlichen Crash-Tests inzwischen besstanden. Wir werden in Bahrain einen Filmtag einziehen und dann normal am Test teilnehmen.» Der erste Bahrain-Test wird von 11.–13. Februar stattfinden, der zweite dann von 18.–20. Februar.

Neues auch von Aston Martin: Der Renntransporter ist auf dem Weg nach Katalonien, die Grünen wollen am 29. Januar das neue Auto von Fernando Alonso und Lance Stroll auf die Bahn bringen.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  5. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien