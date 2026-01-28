3. Barcelona-Tag: Audi hat Probleme, Antonelli schockiert im Mercedes

Seit Monaten geisterte durchs Fahrerlager: Mercedes mache mit der neuen Antriebseinheit für 2026 einen feinen Job, da müsse sich die Konkurrenz von Ferrari, Honda, Audi und Red Bull Powertrains/Ford tüchtig strecken.

Am dritten Testtag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya hat der fünffache GP-Sieger George Russell am Morgen mal locker eine neue Wintertest-Bestzeit in den Asphalt gebrannt (1:17,581 min). Gewiss, dafür gibt es keine WM-Punkte, aber Mercedes scheint wirklich gut aufgestellt zu sein. Das sind gute Nachrichten für den Werksrennstall mit Russell und Kimi Antonelli, aber auch für die Mercedes-Kunden McLaren, Williams und Alpine.

Antonelli noch schneller als Russell

Russell, WM-Vierter 2022 und 2025, hat im vergangenen Herbst wiederholt betont: «Ich bin bereit, um mit einem Siegerauto ein Wörtchen mitzureden bei der Titelvergabe.» Radio Fahrerlager meldet, dass Mercedes am 28. Januar ein wenig mehr Leistung freigegeben hat, weil die Antriebseinheit klaglos läuft.

Am ersten Testtag hatte Mercedes 150 Runden abgespult, Russell alleine schaffte am dritten Tag am Morgen weitere 100. Der Renner ist standfest und schnell.

Am Nachmittag unterbot Kimi Antonelli die Zeit von Russell um zwei Zehntelsekunden (1:17,362 min), allerdings liegt das noch immer rund sechs Sekunden hinter der schnellsten Rundenzeit aus dem Abschlusstraining zum Spanien-GP 2025. Da ist also noch viel Luft nach oben.

Zögerlicher Start von Weltmeister Lando Norris (McLaren)

Am 28. Januar begann Konstrukteurs-Weltmeister McLaren mit der Arbeit in Katalonien, am Lenkrad Lando Norris. Die meiste Zeit des Morgens verging mit kurzen Einsätzen von ein bis zwei Runden, um den neuen Rennwagen des Typs MCL40 zu prüfen.

Lando Norris im McLaren MCL40 Foto: F1 Lando Norris im McLaren MCL40 © F1

Danach gab es eine ziemlich lange Mittagspause. Leider können wir nicht sagen, ob das plangemäss oder aufgrund eines Problems war. Zur Erinnerung: Der Fünftages-Test findet hinter verschlossenen Toren statt, keine Fans, keine Medienvertreter.

Nico Hülkenberg und Audi in Schwierigkeiten

So hatten sich Nico Hülkenberg und Audi das bestimmt nicht vorgestellt: Nach nur fünf Runden am Morgen blieb der R26-Rennwagen von Hülki stehen, die Rede ist von einem Hydraulikdefekt (vom Team unbestätigt).

Die zweite rote Flagge wurde durch Oliver Bearman verursacht. Auch sein Haas-Renner verschwand für Stunden in der Box.

Haas-Teamchef Ayao Komatsu: «Die Standfestigkeit war heute nicht optimal, daher konnten wir nicht alles ausprobieren, was wir uns vorgenommen hatten. Aber am Montag sind wir mit Esteban Ocon 154 Runden gefahren, daher sind wir in Sachen Kilometerleistung auf Kurs. Zudem – die Tests sind nun mal dazu da, solche Wehwehchen aufzuspüren.»

Die dritte rote Flagge des Tages verursachte der junge Arvid Lindblad im Rennwagen der Racing Bulls kurz vor 15.00 Uhr. Allerdings war der GP-Neuling bald wieder am Fahren, da hatte es sich wohl nur um eine Kleinigkeit gehandelt.

Williams: Alles klar für Bahrain – Aston Martin kommt

Inzwischen hat der Traditionsrennstall Williams bestätigt, dass die Briten am zweiten Bahrain-Test teilnehmen werden. Teamchef James Vowles: «Wir haben alle erforderlichen Crash-Tests inzwischen besstanden. Wir werden in Bahrain einen Filmtag einziehen und dann normal am Test teilnehmen.» Der erste Bahrain-Test wird von 11.–13. Februar stattfinden, der zweite dann von 18.–20. Februar.