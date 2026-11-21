Stressige Ausgangslage für die 22 schnellen Herren der Formel 1 auf dem Strip Circuit von Las Vegas: Der erste Trainingstag war im wahrsten Sinne des Wortes ein Schlag ins Wasser (Regen im ersten Training, nasse Bahn im zweiten), der Lerneffekt dieser 120 Minuten lag bei wenig über null.

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Die GP-Asse mussten nun also die ganze Abstimmungsarbeit, Renn- und Quali-Simulationen in lediglich 60 Minuten des dritten Trainings quetschen, und schon bevor es hier in Las Vegas losging, war klar – das würde nicht bei allen gutgehen.

Hinzu kam: Ein drittes Training um lokal 16.30 Uhr (in Europa 1.30 Uhr des folgenden Tages) ist in Sachen Pistentemperatur nicht so aussagekräftig wie ein Einsatz um 20.00 Uhr (Beginn von Quali und Rennen). Lewis Hamilton hatte da schon recht: «Das wird für uns alle ein Blindflug.»

Der Blindflug, pardon, das dritte Training begann unter klarem Himmel, Lufttemperatur 14 Grad, die Bahn bei eben mal 17 Grad.

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Wie zu erwarten von Anfang an viel Action auf der Bahn, sehr zur Freude der Fans auf den bereits gut gefüllten Tribünen. Die Bahn zu Beginn sichtbar schmutzig – weite Teile der Bahn sind ja während des Tages für den normalen Strassenverkehr offen.

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen TV-Programm Morgen Las Vegas: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 22.11.2026 - 07:30

Max Verstappen am Funk: «Das Auto reagiert auf der Lenkung sehr spontan, von der ersten Runde an, fühlt sich merkwürdig an.» Der Niederländer gleich mit weichen Pirelli auf der Bahn. Normalerweise spürt der Fahrer die Schärfe der Lenkung erst dann so richtig, wenn die Reifen auf Temperatur sind.

Die schmutzige Strecke baute rasant Haftung auf, die Rundenzeiten-Tabelle änderte fast im Sekundentakt.

Gegen Verstappen wurde früh ermittelt: Max wollte mit Schlangenlinien-Fahren die Reifen aufwärmen, aber von hinten nahte Colapinto. Dann ein kleines Duell in Kurve 1 hinein. Das alles fanden die Rennkommissare gar nicht lustig. Verstappen und Colapinto werden nach dem Training bei den Regelhütern antraben müssen.

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Nochmals Max am Funk: «Die Lenkung fühlt sich einfach nicht richtig an.» Dem vierfachen Weltmeister fehlte das richtige Gefühl.

Stand nach 10 Minuten und einem üblen Verbremser von Lewis Hamilton: Verstappen, Norris, Gasly, Hadjar, Leclerc und Russell.

Während Verstappen sich weiter verbesserte (zwischendurch eine Sekunde vor dem zweitschnellsten Norris), kam Ferrari noch gar nicht in Schwung, Leclerc auf P10, Hamilton auf P14 – mamma mia!

Verstappen erneut schneller, inzwischen auf P2 sein Red Bull Racing-Stallgefährte Isack Hadjar, dann Norris, Russell, Piastri, Gasly und Antonelli, Ferrari nur noch auf P15 (Leclerc) und P17 (Hamilton). Die Italiener kümmerten sich im ersten Teil des Trainings um Abstimmungsarbeit.

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Nach 20 Minuten Pierre Gasly für Alpine hoch auf P3. Das sollte keinen verwundern, der sich an Monza erinnert – wo Gasly sein Auto sensationell auf Pole-Position stellte.

Von der Dämmerung war die Formel 1 inzwischen in die Nacht gefahren, die Top-Ten nach 30 Minuten: Verstappen, Hadjar, Norris, Gasly, Russell, Piastri, Antonelli, Hamilton, Sainz und Alonso.

Mercedes zog das Tempo an: Neue Bestzeit von George Russell nach 34 Minuten, Ferrari-Superstar Lewis Hamilton noch immer mit Problemen – erneut ein übler Verbremser. Das machte Charles Leclerc besser, P2 hinter Russell.

Schreckmoment für Max Verstappen: Schwierigkeiten mit der Motorbremse in Kurve 5. Der Niederländer am Funk: «Das Auto schob mich über die Kurve hinaus.»

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Die FIA ermittelte erneut: Alex Albon schnitt Isack Hadjar brutal zusammen. Der Pariser am Funk: «Der sollte dafür eine Strafe erhalten, das war echt gefährlich.» Auch der Thai-Brite und der Franzose werden zu den Rennkommissaren müssen.

Russell legte noch eine Schippe nach: nochmals schneller. Kimi Antonelli nun auf P2 hinter dem Briten.

Lando Norris gleichzeitig genervt, aufgehalten von Haas-Fahrer Bearman.

Stand nach 40 Minuten: Russell, Antonelli, Leclerc, Verstappen, Lawson, Lindblad, Hadjar, Hamilton.

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Nun auch Charles Leclerc (im Dauerlauf) mit einem Verbremser, kurz darauf Russell, kurz darauf Verstappen. Darüber freute sich Lando Norris, der sich zuvor von Max aufgehalten fühlte: «Sofortiges Karma», spottete Lando über Max.

Böiger Wind in den Rücken der Fahrer am Ende der langen Vollgas-Passage am Strip begünstigte diese Fehler. Und prompt nochmals ein Verbremser von Hamilton.

Lando Norris rückte hoch auf P2 hinter Russell, dies nach 45 Minuten.

Viele Piloten rückten erst zum Schluss für eine Quali-Simulation aus, weil nun die Verhältnisse jenen später im Abschlusstraining an nächsten kommen. Und wieder ein Verbremser von Hamilton!

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Norris rückte Leader Russell näher, blieb aber um 255 Tausendstel dahinter.

Und erneut eine heisse Situation mit Verstappen: dieses Mal mit Russell. Auch dafür wird Max zu den Rennkommissaren müssen. Dies nach Fahrzeugberührung!

Am Ende beide Mercedes vorne – und Max Verstappen vor einem langen Gespräch bei der Rennleitung.