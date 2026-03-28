3. Training Suzuka: Mercedes top, neue Sorgen für Weltmeister Lando Norris

Kaum war die Ampel am Ende der Boxengasse auf Grün gesprungen, verliess auch schon das erste Auto die Box. Franco Colapinto rückte früh im mit Medium-Reifen bestückten Alpine-Renner auf dem Suzuka-Rundkurs aus. Und der Argentinier hatte die Strecke vorerst für sich, erst als sein Teamkollege Pierre Gasly die Box verliess, bekam er Gesellschaft. Auch der Franzose hatte die Medium-Reifen für die erste Fahrt gewählt.

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Acht Minuten nach dem Start nahm auch Lewis Hamilton die Arbeit auf. Der siebenfache Weltmeister, der mit dem Auftakt ins Japan-Wochenende nicht ganz glücklich war, weil ihm mehrmals das Heck ausgebrochen war, entschied sich – wie die Cadillac-Fahrer Valtteri Bottas und Sergio Pérez sowie Lance Stroll – gleich auf der weichen Mischung auszurücken.

Der Rekord-GP-Sieger übernahm in den ersten Minuten auch die Führungsposition vor Gasly und Colapinto, Letzterer geriet etwas zu weit auf die Randsteine und rutschte um den Kurs. Er war nicht der Einzige, der sich schwer tat, auch Pérez ratterte durchs Kiesbett und musste die Box ansteuern, um den Unterboden zu prüfen. Der Mexikaner hatte tags zuvor schon einen Teil des zweiten Trainings verpasst, weil er mit Alex Albons Williams zusammengeraten war.

Kein Glück hatte auch Lando Norris, bei dessen Auto ein Problem mit der Batterie festgestellt wurde. Der Weltmeister, der schon am Vortag wegen eines Hydraulik-Lecks viel Streckenzeit verloren hatte, musste sich erneut in Geduld üben, erst in der zweiten Hälfte des dritten Trainings zeigte er sich erstmals auf der Strecke.

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Kurz vor Halbzeit übernahm Charles Leclerc die Spitzenposition, während George Russell sich auf dem zweiten Platz vor seinem Teamkollegen Kimi Antonelli und dem Vortages-Schnellsten Oscar Piastri einreihte. Hamilton komplettierte die Top-5. Erst auf Platz 9 fand sich Max Verstappen wieder, sein Red Bull Racing-Teamkollege Isack Hadjar folgte auf dem elften Platz.

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Nachdem Antonelli die Spitzenposition eroberte, fehlten Verstappen ganze 1,4 sec auf die Spitzenzeit des Italieners. In der Folge verbesserte sich der Teenager auf 1:29,362 min und Verstappens Rückstand vergrösserte sich auf 1,548 sec.

Eine Schrecksekunde erlebte Ollie Bearman, der sich im Haas-Renner in der 14. Kurve drehte. Die Pirouette des Briten beeinflusste die Vorbereitungsrunde von Nico Hülkenberg, der sich dennoch auf den fünften Platz verbessern konnte. Von dieser wurde er gegen Ende von Hamilton verdrängt, der dennoch mehr als eine Sekunde langsamer als die Sternfahrer blieb.

Antonelli durfte sich über die Bestzeit freuen, Russell, Leclerc, Piastri, Hamilton, Norris, Hülkenberg, Verstappen, Bortoleto und Gasly komplettierten die Top-10. Hadjar, Lawson, Lindblad, Ocon, Bearman, Albon, Colapinto, Sainz, Bottas, Pérez, Stroll und Alonso folgten auf den weiteren Positionen.

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