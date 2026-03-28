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3. Training Suzuka: Mercedes top, neue Sorgen für Weltmeister Lando Norris

Auch in der 3. Suzuka-Trainingsstunde musste sich Weltmeister Lando Norris in Geduld üben. Besser lief es für die Mercedes-Stars: Kimi Antonelli fuhr die Bestzeit, erster Verfolger war George Russell.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Kimi Antonelli war im dritten freien Training der Schnellste
Kimi Antonelli war im dritten freien Training der Schnellste
Foto: Bearne / XPB Images
Kimi Antonelli war im dritten freien Training der Schnellste
© Bearne / XPB Images

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Kaum war die Ampel am Ende der Boxengasse auf Grün gesprungen, verliess auch schon das erste Auto die Box. Franco Colapinto rückte früh im mit Medium-Reifen bestückten Alpine-Renner auf dem Suzuka-Rundkurs aus. Und der Argentinier hatte die Strecke vorerst für sich, erst als sein Teamkollege Pierre Gasly die Box verliess, bekam er Gesellschaft. Auch der Franzose hatte die Medium-Reifen für die erste Fahrt gewählt.

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Acht Minuten nach dem Start nahm auch Lewis Hamilton die Arbeit auf. Der siebenfache Weltmeister, der mit dem Auftakt ins Japan-Wochenende nicht ganz glücklich war, weil ihm mehrmals das Heck ausgebrochen war, entschied sich – wie die Cadillac-Fahrer Valtteri Bottas und Sergio Pérez sowie Lance Stroll – gleich auf der weichen Mischung auszurücken.

Der Rekord-GP-Sieger übernahm in den ersten Minuten auch die Führungsposition vor Gasly und Colapinto, Letzterer geriet etwas zu weit auf die Randsteine und rutschte um den Kurs. Er war nicht der Einzige, der sich schwer tat, auch Pérez ratterte durchs Kiesbett und musste die Box ansteuern, um den Unterboden zu prüfen. Der Mexikaner hatte tags zuvor schon einen Teil des zweiten Trainings verpasst, weil er mit Alex Albons Williams zusammengeraten war.

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Kein Glück hatte auch Lando Norris, bei dessen Auto ein Problem mit der Batterie festgestellt wurde. Der Weltmeister, der schon am Vortag wegen eines Hydraulik-Lecks viel Streckenzeit verloren hatte, musste sich erneut in Geduld üben, erst in der zweiten Hälfte des dritten Trainings zeigte er sich erstmals auf der Strecke.

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Kurz vor Halbzeit übernahm Charles Leclerc die Spitzenposition, während George Russell sich auf dem zweiten Platz vor seinem Teamkollegen Kimi Antonelli und dem Vortages-Schnellsten Oscar Piastri einreihte. Hamilton komplettierte die Top-5. Erst auf Platz 9 fand sich Max Verstappen wieder, sein Red Bull Racing-Teamkollege Isack Hadjar folgte auf dem elften Platz.

Nachdem Antonelli die Spitzenposition eroberte, fehlten Verstappen ganze 1,4 sec auf die Spitzenzeit des Italieners. In der Folge verbesserte sich der Teenager auf 1:29,362 min und Verstappens Rückstand vergrösserte sich auf 1,548 sec.

Eine Schrecksekunde erlebte Ollie Bearman, der sich im Haas-Renner in der 14. Kurve drehte. Die Pirouette des Briten beeinflusste die Vorbereitungsrunde von Nico Hülkenberg, der sich dennoch auf den fünften Platz verbessern konnte. Von dieser wurde er gegen Ende von Hamilton verdrängt, der dennoch mehr als eine Sekunde langsamer als die Sternfahrer blieb.

Antonelli durfte sich über die Bestzeit freuen, Russell, Leclerc, Piastri, Hamilton, Norris, Hülkenberg, Verstappen, Bortoleto und Gasly komplettierten die Top-10. Hadjar, Lawson, Lindblad, Ocon, Bearman, Albon, Colapinto, Sainz, Bottas, Pérez, Stroll und Alonso folgten auf den weiteren Positionen.

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Zeit

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

18

1:29,362

02

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

18

+0,254

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

20

+0,867

04

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

19

+1,002

05

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

23

+1,021

06

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

13

+1,238

07

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

21

+1,296

08

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

22

+1,548

09

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

21

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