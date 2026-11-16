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75 Plätze Strafe: Darum tauschte Ferrari Lewis Hamiltons Motor doppelt

Lewis Hamilton tauschte in Brasilien gleich zweimal den Motor, nahm so insgesamt verrückte 75 Plätze Strafe in Kauf. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur erklärte, was die Strategie dahinter war.

Formel 1

Lewis Hamilton (Ferrari) fuhr in Interlagos von Platz 20 auf 9 vor
Lewis Hamilton (Ferrari) fuhr in Interlagos von Platz 20 auf 9 vor
Foto: XPB Images
Lewis Hamilton (Ferrari) fuhr in Interlagos von Platz 20 auf 9 vor
© XPB Images

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Ferrari-Pilot Lewis Hamilton musste sich beim São-Paulo-Grand-Prix in Interlagos von weit hinten in die Punkte vorkämpfen. Das lag an einer Motorenstrafe, die er in Kauf nehmen musste. Die allermeisten Formel-1-Piloten müssen im späteren Saisonverlauf eine solche Strafe hinnehmen, weil die erlaubte Zahl Motoren meist keine komplette Saison durchhält. Die Strafen nehmen sie bevorzugt auf Kursen, auf denen es Überholmöglichkeiten gibt. Brasilien ist ein klassischer Kandidat. So auch dieses Jahr.

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Bereits früh am Qualifying-Samstag in Interlagos war klar: Lewis Hamilton würde im Rennen von weiter hinten starten als er sich qualifiziert: Für den Einbau des fünften Verbrennermotors bekam er zehn Positionen Strafe.

Hamilton meldete im FP3 Probleme

Vier Stunden später legte Ferrari nach, weil Hamilton im dritten freien Training Vibrationen vom Motor gemeldet hatte und man sich bei der Scuderia offenbar nicht ganz sicher war, ob die Antriebseinheit langfristig durchhalten würde. Ferrari tauschte noch einmal komplett durch, erneuerte alle Motorenkomponenten (über das erlaubte Jahreskontingent hinaus). Um 17 Uhr Ortszeit urteilten die Kommissare, dass der ihnen gemeldete Tausch von diversen Motorenteilen von Hamilton, darunter Verbrennermotor Nummer 6 der Saison, ihm 65 Plätze Strafe einbringen würden.

Im Artikel erwähnt

Hamilton kam so am Ende auf stattliche 75 Plätze Strafe. Weil Max Verstappen (Red Bull Racing) und Sergio Perez (Cadillac) aber ebenfalls zahlreiche neue Komponenten eingebaut bekamen, startete Hamilton «nur» von Startplatz 20 und nicht von ganz hinten.

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So erklärt Ferrari-Teamchef Vasseur den Tausch

Warum der doppelte Tausch? Ferrari-Teamchef Fred Vasseur erklärte am Sonntag nach dem Rennen: «Wir hatten Zweifel, ob wir den Motor wiederverwenden können. Und ich wollte kein Risiko eingehen, dass später am Wochenende ein weiteres Problem auftritt und wir für Vegas eine Strafe bekommen.»

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Hamilton startete ohnehin von weit hinten, von daher nahm man lieber einen Sicherheitswechsel in Kauf, um für die letzten drei Rennwochenenden Sicherheit zu haben. Hamilton kämpfte sich im São-Paulo-GP auf Platz 9 vor, sammelte so immerhin zwei Punkte für Ferrari. Und im GP von Las Vegas in dieser Woche kann er (sofern nichts völlig Außergewöhnliches passiert) ohne Strafe Vollgas geben...

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