Action oder Frust nach Regelrevolution? Das sagen die Formel-1-Stars

Die Formel-1-Saison rückt immer näher und die kritischen Stimmen zu den Auswirkungen der neuen Regeln reissen nicht ab. Vor allem die neuen Triebwerke und das Energie-Management, das sie erfordern, sorgen für rote Köpfe – und das nicht nur bei den Fahrern, die sich an eine neue Fahrweise gewöhnen müssen. Auch einige Fans und GP-Experten warnen, dass die Action auf der Strecke leiden könnte.

Was sagen die GP-Stars selbst dazu? Lewis Hamilton betonte im Rahmen der Testfahrten in Bahrain: «Ich glaube, wir alle versuchen derzeit noch herauszufinden, wie das Fahren unter Rennbedingungen aussehen wird.» Alle Fahrer versuchen, eine Vorstellung davon zu bekommen, erklärte der siebenfache Weltmeister aus dem Ferrari-Team.

«Während der Longruns versuchen wir, einem Auto zu folgen, um zu sehen, wie sich das anfühlt. In Barcelona hat sich das nicht sehr gut angefühlt, in der vergangenen Woche war es aber okay. Aber ich glaube, so richtig wissen werden wir das erst, wenn wir das erste Rennen bestreiten», fügte der 41-Jährige Brite an. Und er ergänzte: «Ich weiss nicht, wie das bei den anderen aussieht und ob es besser wird. Das werden wir sehen.»

Noch vorsichtiger blieb Red Bull Racing-Star Max Verstappen bei der Frage, wie das Rennfahren in Zukunft aussehen wird. «Ich weiss nicht, ich werde einfach in Melbourne losfahren und schauen, wie es für mich ist. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet», winkte der vierfache Champion ab.

