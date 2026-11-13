F1-Academy-Siegerin Alisha Palmowski fährt 2027 Formula Regional

Beförderung für die Meisterin! F1-Academy-Siegerin Alisha Palmowski steigt nach ihrem Titelgewinn in der F1-Nachwuchsserie F1 Academy in die Formula Regional European Championship (FREC) auf. Die 20-jährige Pilotin aus dem Red Bull Junior-Team wird nächstes Jahr einen vollständig finanzierten Platz beim Team Rodin erhalten.

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Alisha Palmowski wurde vorzeitig F1-Academy-Champion

Palmowski legte eine steile Karriere in der F1 Academy hin, der Nachwuchsserie für Frauen, die von der ehemaligen Rennfahrerin Susie Wolff gegründet wurde und geleitet wird. 2024 startete Palmowski in der vorletzten Runde in Katar als Wild-Card-Fahrerin. Die Britin überzeugte und wurde für 2025 ins Red Bull Racing Academy Programme aufgenommen und fuhr für Campos. 2025 gewann sie direkt das Auftaktrennen. In ihrer zweiten Saison 2026 gewann sie schließlich schon in Austin den Titel – drei Rennen vor Ende der Saison.

Alisha Palmowski sagt: «Ich freue mich riesig darauf, meinen Weg mit der Unterstützung von Red Bull und der F1 Academy hinter mir fortzusetzen. Den F1-Academy-Titel in Austin zu gewinnen, während meine Familie vor Ort war und so viele Menschen mich angefeuert haben, war einfach unwirklich – ein Wochenende, das ich nie vergessen werde. Ich habe mich in den letzten beiden Saisons als Fahrerin und als Mensch enorm weiterentwickelt, und die Unterstützung, die ich von Campos Racing, Red Bull und der F1 Academy erhalten habe, war unglaublich. Es hat viel harte Arbeit gekostet, um hierher zu gelangen, und ich weiß, dass noch viel zu tun ist, aber dieses Vertrauen und diese Unterstützung im Rücken machen den Weg klarer.»

Neue Herausforderung in der Formula Regional

Palmowski: «Die nächste Saison bringt eine neue Serie, ein neues Team und eine neue Gelegenheit, mich selbst auf die Probe zu stellen. Der Aufstieg in der Einsitzer-Karriereleiter war schon immer mein Ziel, und ich bin unglaublich dankbar für die Chance, mit Rodin Motorsport in der Formula Regional anzutreten. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen.» Außerdem wird sie übrigens mit dem früheren Red Bull Racing-Piloten David Coulthard im Januar beim Race of Champions antreten.

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F1-Teamchef Mekies lobt Entwicklung

Laurent Mekies, CEO und Teamchef von Red Bull Racing: «Wir freuen uns sehr, Alisha in der Red Bull-Familie zu behalten und diesen Weg gemeinsam fortzusetzen. In den letzten beiden Saisons hat sie sich sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke außergewöhnlich gut entwickelt. Trotz des Drucks, als Favoritin in die Saison zu gehen, hat sie konstant auf sehr hohem Niveau abgeschnitten, was schließlich in einem dominanten Meisterschaftssieg gipfelte. Wir wissen, wie wichtig die F1 Academy ist, um jungen Fahrerinnen die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln und ihr Talent unter Beweis zu stellen, und bei Red Bull haben wir diese Verantwortung stets sehr ernst genommen. Während Alisha ihre Entwicklung im Red Bull Junior Team fortsetzt, freuen wir uns schon sehr darauf, sie zu unterstützen, wenn sie nächstes Jahr in der FRECA gegen andere sehr talentierte junge Männer und Frauen antritt.»