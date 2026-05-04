Das sagt Allan McNish zu Audis Pannen-Wochenende

Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top-6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt.
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Bitteres Premieren-Wochenende für Allan McNish bei Audi! Für den Schotten, der früher selbst F1 fuhr, war es das erste Rennwochenende in der neuen Funktion als Rennleiter bei Audi. Leider war das Wochenende von technischen Problemen geprägt.
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Die Bilanz im GP: Gabriel Bortleto verpasste mit Platz 12 die Punkte. Nico Hülkenberg drehte mit Verlässlichkeitsproblemen nur sieben Rennrunden. Die Bilanz im Sprint: Hülkenberg konnte nicht antreten, Bortoleto wurde disqualifiziert (Luftdruck an der Airbox). Ein bitteres Wochenende ohne Punkte. McNish: Schwieriges Wochenende Der frühere Formel-1-Pilot McNish musste zu seinem Debüt-Wochenende konstatieren: «Insgesamt war es für uns ein schwieriges Wochenende. Gabi hat im GP eine sehr starke Leistung gezeigt und sich mit gutem Tempo, Gelassenheit und einigen gut getimten Überholmanövern nach vorne gekämpft, was das Potenzial des Autos unterstreicht. Ebenso gebührt dem Team, insbesondere den Mechanikern, großes Lob, die auf den sehr schwierigen Vortag (Samstag, Anm.) mit echter Entschlossenheit und Konzentration reagiert haben. Das ist der Geist, der uns immer weiter vorantreibt.»
Für Hülkenberg frustrierend Nico Hülkenberg konnte im Sprint mit einem Problem am Auto nicht starten, im Rennen musste er nach sieben Runden abstellen. McNish: «Für Nico war es frustrierend. Er wurde in Kurve 1 eingeklemmt, was einen frühen Wechsel des Frontflügels bedeutete, und leider zwang ihn ein anschließendes technisches Problem zur Aufgabe. Von seiner Startposition aus war er sehr gut im Rennen um Punkte, daher ist das natürlich enttäuschend.»
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Zwischen den vielen Problemen sah der Audi aber gar nicht mal so schlecht aus. McNish: «Unsere Priorität ist es nun, sicherzustellen, dass wir unser Potenzial konsequent in Ergebnisse umsetzen. Wir werden die Erkenntnisse aus diesem Wochenende mitnehmen, uns in der Pause neu aufstellen und bereit zurückkehren, um die Chance in Montreal optimal zu nutzen.» Nach einem rennfreien Wochenende findet dann der Kanada-GP statt.
Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top-6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt.
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McNish hatte bei Audi im April den neu geschaffenen Posten des Rennleiters übernommen, Miami war sein erstes Rennen. Eine Verstärkung in der Führungsetage war nötig geworden, nachdem Teamchef Jonathan Wheatley das Team «aus privaten Gründen» verlassen hatte. Projekt-Chef Mattia Binotto ist nun Teamchef und Geschäftsführer zugleich und hat mit McNish nun Unterstützung.
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01
Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas Formula One Team
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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
12
57
1:33:19,273
1:31,968
28
02
Lando NorrisMcLaren Formula 1 Team
Lando Norris
McLaren Formula 1 Team
1
57
+3,264
1:31,869
26
03
Oscar PiastriMcLaren Formula 1 Team
Oscar Piastri
McLaren Formula 1 Team
81
57
+27,092
1:31,949
22
04
George RussellMercedes-AMG Petronas Formula One Team